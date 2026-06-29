La Selección Mexicana tuvo un gran inicio en la Copa del Mundo luego de ganar sus primeros tres partidos y enfrentará a Ecuador en la siguiente ronda. En la previa al partido contra los sudamericanos, Armando González habló de las posibilidades de que el Tri juegue la Final del Mundial 2026.

La Selección Mexicana ya se alista para enfrentar a Ecuador por los 16avos de Final de la Copa del Mundo. Al igual que en otras oportunidades, el Tri atendió a la prensa en el CAR donde Armando González declaró que el objetivo es estar en la Final de la Copa del Mundo y dentro del equipo nadie duda de poder alcanzarlo.

El Tri de Javier Aguirre ha tenido un gran inicio en el certamen mundialista porque logró quedarse con nueve de nueve puntos posibles luego de ganar todos los partidos del Grupo A, con los jugadores de Chivas como grandes figuras. Luis Romo anotó el gol de la victoria ante Corea del Sur, Raúl Rangel fue clave con una atajada a minutos del final para lograr la clasificación, mientras que Roberto Alvarado se despachó con dos asistencias para los goles de Raúl Jiménez y Álvaro Fidalgo.

Tras el brutal inicio de la Copa del Mundo de la Selección Mexicana, toda la afición está ilusionada con que esta sea la buena. Luego de lo vivido en la fase de grupos, Armando González reveló en la zona mixta del CAR que el objetivo del Tri es llegar a la Final del Mundial 2026 y que todos creen que pueden lograrlo.

Armando González considera que podrían llegar a la Final. (Foto: IMAGO7)

“Tenemos ese objetivo. Nadie aquí en el equipo duda de que no podríamos lograr eso”, expresó la Hormiga González. No hay que olvidarse de que el goleador del Guadalajara solamente vio un puñado de minutos ante Sudáfrica en la jornada uno de la Copa del Mundo.

¿A qué hora se juega México vs. Ecuador?

Como decíamos, la Selección Mexicana volverá a tener acción el próximo martes 30 de junio ante Ecuador en el Estadio Azteca a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver en TV abierta por Azteca en el Canal 7 y por Televisa en el Canal 5.