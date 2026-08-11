La Selección Mexicana dejó una grata impresión ante los ojos del planeta entero durante la pasada edición de la Copa del Mundo; sin embargo, el nuevo proyecto que encabezaría Rafael Márquez está registrando muchas complicaciones para conformar el cuerpo técnico, en donde habrían recurrido a Oswaldo Sánchez, una leyenda de México.

Según Mediotiempo, en su columna de El Bolero, se destapa que en el Tricolor ha habido problemas para el armado del cuerpo técnico, en donde una de las áreas a cubrir es la de entrenador de porteros, en donde Alfredo Talavera era la opción número 1, pero no habrían podido alcanzar un acuerdo contractual.

Es por eso que habrían buscado a San Oswaldo; sin embargo, el exportero del Guadalajara habría preferido declinar la oferta para entrenar a los porteros del Tricolor debido a que eso le implicaría el desatender algunos de los negocios que tiene ajenos al balompié.

“Rafa ha estado ocupado en esta semana y media que ya tiene en México en cerrar su cuerpo técnico pero lo que más le preocupa es que no encuentra un entrenador de porteros, y es que Alfredo Talavera no está contento con algunas condiciones contractuales; la otra opción, que fue Oswaldo Sánchez, no aceptó porque estaría descuidando sus otros negocios“, explicó el colaborador de dicho portal.

¿Por qué se fue Oswaldo Sánchez de Chivas?

Oswaldo Sánchez se convirtió en un ídolo entre la afición de Chivas debido a sus brillantes actuaciones con el Rebaño, convirtiéndose en el mejor portero de México, participando inclusive en la Copa del Mundo 2006; sin embargo, al término del Apertura 2006, cuando levantó el trofeo con el chiverío, sorprendió por irse vendido a Santos Laguna.

Curiosamente, la directiva del Guadalajara y el cancerbero han expresado versiones opuestas ante los medios de comunicación, en donde Oswaldo Sánchez asegura que la directiva rojiblanca le indicó que no entraría en planes y que tenía que salir del club, mientras que la directiva dijo que se marchó porque pretendía mejoras salariales difíciles de pagar.