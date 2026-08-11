El entrenador argentino tiene un severo problema con el goleador de México Sub 20 y sería la misma razón por la que casi no lo utiliza en el Guadalajara.

Chivas volvió a demostrar que es el equipo que mejor trabaja con las fuerzas básicas en todo el país, ya que se mantiene como la base de la Selección Mexicana, la Sub 23 y hasta la Sub 20, en donde hace unos días varios de sus jugadores comandaron al Tricolor a ganar sus boletos al Mundial y a los Juegos Olímpicos.

El futbolista que más brilló en la competencia fue Hugo Camberos, futbolista que desde que debutó ha demostrado que tiene un talento como pocos juveniles en todo México; sin embargo, en el Guadalajara no ha recibido muchas oportunidades de jugar desde que llegó Gabriel Milito al banquillo.

Es por eso que el comunicador de As México, César Huerta, reveló que el entrenador argentino ya tendría en mente algunas posiciones para utilizar más al juvenil, aunque la principal posición en la que brilla ‘Vegeta’ es como extremo, la cual no existe en el esquema táctico del timonel sudamericano.

“En lugar de un doble nueve, poner a Hugo Camberos acompañando a la Hormiga. Antes de que se fueran a la Selección, con Gabriel Milito ya ha llegado a trabajar como doble nueve. También te puede jugar como interior.

“Será chamba del profe Gabriel Milito encontrar el lugar ideal para Hugo Camberos. Que de los tres, es el más difícil de encontrarle el lugar para explotar su talento, porque el lugar ideal para que explote su talento no existe en el Guadalajara de Gabriel Milito, porque no jugamos con extremos. Lo más parecido que puede haber, es colocarlo como lateral derecho o izquierdo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los números de Hugo Camberos en Liga MX?

Hugo Camberos debutó en el Clausura 2025 bajo la tutela de Óscar García Junyent, en donde en aquel semestre deslumbró a toda la Liga MX, ganándose el puesto de titular; sin embargo, su presencia en la cancha ha ido a la baja desde la llegada de Gabriel Milito al redil.