Gabriel Milito se sinceró sobre el papel de sus jugadores en el mal momento de resultados que atraviesa Chivas.

Gabriel Milito salió a conferencia de prensa previo al compromiso contra Seattle Sounders, un partido al que Chivas llega ya eliminado matemáticamente de la Leagues Cup 2026. Por ello, el encuentro tiene una sensación amarga incluso antes de comenzar, pues el Guadalajara volvió a quedarse en la fase de grupos del torneo binacional y ahora solamente buscará cerrar su participación de la mejor manera posible.

En dicha conferencia, el estratega rojiblanco fue muy autocrítico con los resultados obtenidos hasta ahora y reconoció en más de una ocasión que, si Chivas no ha conseguido regresar a la senda del triunfo, también ha sido por decisiones suyas que han impedido que el equipo termine de explotar todo el potencial que tiene. Milito evitó esconderse ante los cuestionamientos y asumió buena parte de la responsabilidad por el complicado momento.

“Yo sigo totalmente convencido y enamorado de este plantel, y más allá del dolor de esta eliminatoria, sé que este equipo va a ser protagonista, sé que este equipo va a competir muy bien, y sé que este equipo va a pelear por ser campeón. Por eso me hago responsable, porque tener tan buenas individualidades me obligaba a por lo menos pasar a la siguiente fase. No fue así y me hago responsable”, dejó en claro el estratega rojiblanco

Precisamente al hablar de sus futbolistas, Gabriel Milito dejó en claro que está completamente convencido de la calidad de su plantel. El técnico argentino incluso aseguró que está “enamorado del plantel”, dejando claro que no considera que la falta de contundencia sea responsabilidad de sus jugadores. Por el contrario, Milito asumió la responsabilidad por los resultados y respaldó completamente a un grupo del que espera mucho.

El estratega rojiblanco también reconoció que existe dolor por la eliminación de la Leagues Cup y que los resultados recientes no han sido los que esperaban, pero se mostró convencido de que Chivas será capaz de darle la vuelta a la situación. Su objetivo ahora es que el Guadalajara vuelva a convertirse en protagonista del Apertura 2026, torneo que cabe recordar se reanudará este fin de semana después de la pausa provocada por la competencia internacional.

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Por último, Milito destacó especialmente la fortaleza mental que ha mostrado el grupo cuando ha tenido que enfrentar momentos de adversidad. Para el entrenador, los jugadores han demostrado anteriormente que pueden sacar su mejor versión cuando las circunstancias son complicadas, por lo que confía en que este mismo plantel volverá a responder y alcanzará su máximo nivel muy pronto.

Gabriel Milito recupera a tres jugadores que pueden hacer la diferencia en los próximos partidos

Gabriel Milito también recuperó a Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda, quienes ya reportaron con Chivas después de conquistar el Premundial Sub-20 con la Selección Mexicana. Sin embargo, el técnico explicó que los tres llegan con un cansancio considerable, no solamente por la cantidad de partidos que disputaron con el Tricolor, sino también por el viaje, pues jugaron el domingo y viajaron el lunes para reincorporarse al Guadalajara. Por esta razón, es poco probable que tengan participación ante Seattle Sounders, aunque Milito está convencido de que los tres jóvenes pueden darle un importante salto de calidad al equipo en los próximos partidos.