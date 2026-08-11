Hugo Camberos es uno de los jugadores de Chivas que lideró a la Selección Mexicana para que alcanzara el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. A pesar de su enorme participación, Gabriel Milito fue claro con el futuro del canterano.

El Guadalajara se alista para tener su último partido en la Leagues Cup 2026 cuando enfrente a Seattle Sounders. En medio de este contexto, Chivas ya cuenta con Hugo Camberos, por lo que Gabriel Milito dejó en claro que lo quiere en el equipo, pero que tendrá que luchar para ganarse un lugar en el once titular.

Una crítica en común entre todos los chivahermanos es en relación con las pocas oportunidades que recibió el canterano de 19 años con el técnico argentino. Este juicio se profundiza aún más en estos momentos porque el extremo se consagró campeón de goleo y MVP en el Premundial Sub-20 de la CONCACAF.

Por estas horas, Hugo Camberos se encuentra, junto a Santiago Sandoval y Samir Inda, con Chivas para disputar el último partido por la Leagues Cup 2026. A poco más de un día de enfrentar a Seattle Sounders, Gabriel Milito dejó en claro que cuentan con el atacante, pero que debe luchar por un lugar como sus compañeros.

Hugo Camberos campeón de goleo con la Selección Mexicana Sub-20. (Foto: IMAGO7)

“Han tenido un gran desempeño, no solamente Camberos y Sandoval, sino también Samir Inda, Yohan, Carlos, Navarrete. En general, todos los chicos que fueron han colaborado con la selección y han tenido una gran participación. Espero que haya sido una muy buena experiencia para ellos, para seguir progresando como futbolistas”, comenzó el timonel rojiblanco.

Y agregó: “Hugo es un jugador que nosotros, por supuesto, lo tenemos en cuenta por eso queremos que esté con nosotros. Tendrá que luchar por un lugar como tienen que luchar cada uno de los compañeros para ganarse esa oportunidad. Por supuesto que hemos seguido su rendimiento y han tenido todos un desempeño muy destacado”.

¿Por qué no juega Hugo Camberos en Chivas?

Hugo Camberos no es tenido en cuenta por Gabriel Milito en Chivas debido a que en su sistema el futbolista no entra ya que juega como extremo. Sin embargo, el entrenador rojiblanco siempre lo utiliza como una opción desde el banco de suplentes para hacerle frente a un rival al que es necesario superar con la gambeta.