Chivas viene de quedar eliminado de la Leagues Cup a manos de LAFC y FC Dallas. Previo al partido ante Seattle Sounders, Gabriel Milito afirmó que el Rebaño Sagrado va a pelear por el campeonato.

Chivas acaba de sufrir su primer fracaso en el segundo semestre del 2026 luego de haber quedado eliminado de la Leagues Cup en fase de grupos. En la previa al partido ante Seattle Sounders, Gabriel Milito afirmó que está contento en el Guadalajara, que está enamorado de su plantilla y que su equipo va a pelear por ser campeón, protagonismo que muy pocos creen que tendrá tras lo sucedido en Estados Unidos.

Lo vivido en las últimas semanas en el certamen binacional fue decepcionante debido a que no se pudo ni siquiera llegar a la última jornada con posibilidades de pelear por la clasificación a la siguiente fase. La derrota en penales ante Los Angeles FC y la caída en los 90 minutos frente a FC Dallas, desnudó las falencias del Rebaño Sagrado para anotar un gol así como también para defender.

En medio de este contexto, respecto a Chivas hay un manto de dudas sobre el futuro de Gabriel Milito ya que no tuvo el mejor arranque en el Apertura 2026 y quedó eliminado de la Leagues Cup. A pesar de esta actualidad gris, el técnico argentino dejó en claro que sigue al frente de la dirección técnica porque confía en sus jugadores. A su vez, afirmó que su equipo va a pelear por el título.

Gabriel Milito afirmó que Chivas va a pelear por el campeonato. (Foto: IMAGO7)

“Yo sigo totalmente convencido y enamorado de este plantel, y más allá del dolor de esta eliminatoria, sé que este equipo va a ser protagonista, sé que este equipo va a competir muy bien, y sé que este equipo va a pelear por ser campeón”, comentó el timonel rojiblanco. No hay que olvidarse que se llegó a decir que River Plate seguía de cerca su momento en el Guadalajara para que sea el reemplazante de Eduardo Coudet.

Gabriel Milito habló de Hugo Camberos

En la misma conferencia de prensa, Gabriel Milito dejó claro que tiene en cuenta a Hugo Camberos, pero que debe luchar para pelear por un lugar en el equipo. “Han tenido un gran desempeño, no solamente Camberos y Sandoval, sino también Samir Inda, Yohan, Carlos, Navarrete. En general, todos los chicos que fueron han colaborado con la selección y han tenido una gran participación. Espero que haya sido una muy buena experiencia para ellos, para seguir progresando como futbolistas”, comentó.

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Y agregó: “Hugo es un jugador que nosotros, por supuesto, lo tenemos en cuenta por eso queremos que esté con nosotros. Tendrá que luchar por un lugar como tienen que luchar cada uno de los compañeros para ganarse esa oportunidad. Por supuesto que hemos seguido su rendimiento y han tenido todos un desempeño muy destacado”.