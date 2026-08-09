El entrenador del Guadalajara prometió redoblar esfuerzos para que el equipo se reencuentre con la contundencia, además de hablar públicamente de los refuerzos.

Chivas consumó un nuevo ridículo internacional tras quedar eliminado de la Leagues Cup 2026 tras no poder ganar ni un partido de los dos que disputó en esta competencia contra los clubes de la MLS, por lo que el entrenador Gabriel Milito se mostró claramente afectado, además de asumir la responsabilidad de lo que se vivió contra Los Angeles FC y FC Dallas.

Es por eso que el entrenador argentino admitió abiertamente que se va muy afectado anímicamente por los malos resultados registrados y por el trago amargo que vive la afición; sin embargo, dejó en claro que trabajará con mayor esfuerzo para pulir las deficiencias que está registrando el Guadalajara en zona de ataque, en donde no pueden anotar goles con la facilidad con la que lo hicieron el semestre anterior.

“Tranquilo no me voy. Me voy muy tocado, muy apenado por los resultados conseguidos. El futbol, al final, se trata de hacer goles. Hay un desarrollo del juego, que por momentos lo hacemos bien, pero claramente en esta temporada que recién empieza, de cara al gol estamos erráticos. Generamos situaciones que no podemos marcar. La contundencia termina siendo lo más importante en el futbol. No es solo jugar bien, sino que hay que hacer goles.

“No es que no trabajemos, trabajamos mucho en el aspecto de ataque, en situaciones ofensivas para generar opciones y que el equipo tenga esa propuesta de atacar, pero todo se hace para hacer goles. Cuando no los consigues, es muy difícil de ganar. Esa es la realidad.

“En definitiva no conseguimos lo que venimos a buscar y yo debo hacerme responsable de los resultados obtenidos, más allá del juego, las circunstancias o lo que fuera. Siento que generamos mucha desilusión en la gente que confía tanto en nosotros“, declaró el entrenador del chiverío en conferencia de prensa.

Compromiso de Gabriel Milito con Jordan Carrillo y Kevin Castañeda

Por si fuera poco, Gabriel Milito dejó en claro que repetirá más cosas para que el equipo se reencuentre con su mejor versión futbolística que presumió hace unos meses, en donde también pondrá más atención en Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, para ayudarles a ser más determinantes cuando sean requeridos.

“Insistiendo, insistiendo e insistiendo mucho. Trabajando mucho, mejorando aspectos que tenemos que mejorar. Necesito ayudar mucho más y mejor a los chicos que llegaron, que se incorporaron para que cuando les toque finalizar el partido, darnos las respuestas que esperamos. Cuando eso no ocurre, el entrenador tiene mucho que ver.

“Más allá del dolor y la desilusión, creo que el único camino es trabajar, hacerse responsable de que no estuvimos a la altura de la ilusión que generamos y seguir para adelante. Hoy estamos bien tristes, pero esto continúa y de cara al futuro espero que mejoremos desde el juego, hay margen de mejora y que los goles empiecen a llegar. Y esa responsabilidad es mía.

“Seguiremos insistiendo para mantener y mejorar el juego y sobre todas las cosas, mejorar en la contundencia, la efectividad que es lo que te permite ganar”, concluyó el entrenador rojiblanco en conferencia de prensa.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

El tercer y último partido de la primera fase de la Leagues Cup 2026 para el Guadalajara será el próximo miércoles 12 de agosto en la cancha del Lumen Field cuando visiten al Seattle Sounders, actual campeón de esta competencia, en un duelo que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.