El Guadalajara disputó su segundo compromiso del la competencia en el PayPal Park, en donde cayó de forma sorpresiva.

Chivas desaprovechó la oportunidad de conseguir un triunfo importante que le mantuviera con vida en la contienda por el pase a la siguiente instancia en la Leagues Cup al caer por marcador de 1-0 frente al FC Dallas, en un partido en que fueron mejores, pero nada contundentes.

El Guadalajara llega con la presión a tope después de empatar en el primer compromiso de la competencia contra Los Angeles FC, además de perder el punto adicional en tanda de penaltis, por lo que este descalabro lo pone al borde de la eliminación.

El Guadalajara se quedó con un punto, por lo que ahora le resta enfrentar al Seattle Sounders, en donde todo apunta a que ese enfrentamiento será más anecdótico que trascendental para la escuadra tapatía.