Todos los detalles para que no te pierdas el segundo partido del Guadalajara en la competencia internacional en búsqueda del boleto a la siguiente ronda.

Chivas se jugará la vida en la Leagues Cup 2026 en los próximos 90 minutos cuando se enfrente al FC Dallas en la jornada 2 de la competencia internacional entre clubes de la Liga MX y la MLS, en donde el Rebaño Sagrado no tiene otra alternativa más que ganar en tiempo regular.

El empate contra Los Angeles FC y el no poder sumar el punto extra en la tanda de penaltis, ha complicado severamente el panorama del Guadalajara en la competencia, por lo que es indispensable conseguir la victoria en los dos partidos que le restan de la primera fase.

Por su parte, el FC Dallas derrotó con tranquilidad por marcador de 2-0 al Querétaro en la primera fecha de esta edición de la Leagues Cup, por lo que jugará con menos presión que el Rebaño, el cual ya no tiene margen de error si quiere seguir compitiendo en esta justa internacional.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. FC Dallas de la jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

El partido entre Chivas y el FC Dallas se llevará a cabo este sábado 8 de agosto en la cancha del PayPal Stadium en San José, California, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. FC Dallas?

El duelo entre el Guadalajara contra la escuadra texana podrá ser visto totalmente gratis por televisión abierta a través de Canal 5, además podrás verlo en TUDN o directamente en la señal de Apple TV,

¿Cómo va Chivas en la tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026?