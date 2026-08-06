El contención del Guadalajara había sido el futbolista más atacado por parte de los aficionados en redes sociales, pero en el debut en la Leagues Cup demostró buenas cosas al ataque y a la defensa.

Fernando González se ha convertido en uno de los jugadores que más críticas recibe jornada a jornada en la plantilla de Chivas debido a algunas desatenciones que ha registrado en algunos partidos; sin embargo, Gabriel Milito sabe bien lo que el mediocampista de contención le puede brindar en el campo, por lo que lo mantiene en el once inicial.

Durante el arranque del Apertura 2026, el Oso ha sido el futbolista que ha sufrido más comentarios negativos de parte de los aficionados del Guadalajara; sin embargo, nadie habla de la gran actuación que tuvo contra Los Angeles FC en el debut en la Leagues Cup 2026.

En el primer tiempo del partido en el BMO Park, Son Heung-Min demostró su calidad para quitarse de encima a Luis Romo y Bryan González en el centro del campo, para conducir varios metros el esférico a máxima velocidad y buscando dar un pase a Martínez, pero el Oso llegó por sorpresa y se barrió de forma precisa para evitar la caída de su marco, jugada que evidentemente influyó en el resultado.

Las funciones de Fernando González no solamente se limitaron a destruir el futbol ofensivo de los angelinos, sino que también se dio tiempo de sumarse al ataque, pese a que no son sus virtudes más importantes, en donde llegó por sorpresa en segunda línea para recibir una diagonal retrasada, pero su remate se fue directamente al larguero.

Luis Romo, el nuevo villano de la afición de Chivas

El capitán del Guadalajara se convirtió en el nuevo futbolista que es blanco de críticas de parte de los aficionados después de que fallara el penalti decisivo contra Los Angeles FC, por lo que muchos seguidores del Rebaño hasta exigen que sea mandado a la banca.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Dallas?

El segundo partido del Guadalajara en la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto en la cancha del PayPal Park de San José, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.