El entrenador del Guadalajara está convencido de que tiene en la Hormiga a un goleador con números similares a los artilleros top del Viejo Continente, por lo que seguirá apostando por él.

Armando González continúa con la pólvora mojada y sigue sin poder anotar gol con Chivas, por lo que la racha de partidos continúa incrementándose; sin embargo, en el interior del vestidor rojiblanco no estarían preocupados por eso, ya que Gabriel Milito reveló que siguen teniendo confianza ciega en el delantero rojiblanco.

Al término del partido contra Los Angeles FC, el entrenador del Guadalajara volvió a ser cuestionado sobre la poca contundencia que está demostrando su delantero estelar, por lo que el sudamericano destacó que la cuota de la Hormiga la replican los grandes delanteros de las mejores ligas de Europa y jugando cuatro partidos más que el mexicano.

“Nosotros tenemos delanteros muy buenos. Hormiga, entre los dos torneos hizo 24 goles, que es una cantidad muy alta en 34 partidos, si contabilizamos los dos torneos. Es un promedio de gol muy alto. En Europa se juegan 38 partidos, en cualquier liga, y los goleadores andan en esas marcas a excepción de Cristiano Ronaldo y la época de Lionel Messi, que eran capaces de hacer 40 o 50 goles, pero esas son excepciones.

“Si uno repasa a los grandes goleadores de la Liga española, de la Liga italiana, de la Premier League, llegan más o menos a la cantidad de goles de la Hormiga. El año pasado fueron muy importantes sus goles y este año lo serán también, ya llegarán sus goles, estoy convencido de eso”, declaró el entrenador en conferencia de prensa.

¿Desde cuándo no anota la Hormiga González con Chivas?

El delantero tuvo un brillante año futbolístico, ya que en el Apertura 2025 anotó 12 goles, mientras que en el Clausura 2026 repitió la marca; sin embargo, su último par de goles los marcó contra Pumas el 5 de abril para empatar el marcador en el último suspiro, por lo que la racha se está alargando cada vez más.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Dallas?

El segundo partido del Guadalajara en la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto en la cancha del PayPal Park de San José, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.