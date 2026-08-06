Luis Romo fue el jugador más señalado tras el partido ante el LAFC en Leagues Cup, pero hay razones de sobra para que sea titular.

Luis Romo terminó el partido entre Chivas y LAFC como el futbolista más señalado por la afición rojiblanca después de fallar su cobro en la tanda de penales que definió el punto extra en la Leagues Cup. La reacción en redes sociales fue inmediata y muchos aficionados pidieron que Gabriel Milito lo mande a la banca para darle la oportunidad a Diego Campillo. Sin embargo, todo apunta a que el estratega argentino mantendrá su confianza en el capitán del Guadalajara.

La principal razón es que Luis Romo se ha convertido en una auténtica “navaja suiza” para los cuerpos técnicos. Tanto en Chivas como en la Selección Mexicana ha demostrado que puede desempeñarse como defensa central, pivote e incluso como mediocampista con mayor libertad ofensiva, llegando a cambiar de posición varias veces durante un mismo encuentro. Esa versatilidad le permite cumplir distintas funciones tácticas sin necesidad de hacer modificaciones en la alineación.

Un análisis de su juego permite identificar tres cualidades que lo convierten en un futbolista muy valioso para Gabriel Milito. La primera es su precisión en el pase largo, una herramienta que ayuda a romper líneas de presión y acelerar las transiciones. La segunda es su lectura de juego para anticipar duelos defensivos e interceptar jugadas. Y la tercera, quizá la más importante, es su capacidad para incorporarse al ataque como un rematador o generador de asistencias, aportando una variante que pocos defensores pueden ofrecer.

Diego Campillo, el futbolista que buena parte de la afición pide como titular, ofrece características distintas. Es cierto que puede brindar mayor solidez en labores defensivas, pero no tiene el mismo impacto cuando el equipo tiene la posesión del balón ni el mismo peso ofensivo que aporta Romo. Por ello, en la mayoría de los contextos de partido, Gabriel Milito encuentra más beneficios manteniendo al capitán rojiblanco dentro del once inicial.

Además, las estadísticas del torneo anterior respaldan esta percepción. Luis Romo no sobresale únicamente por destruir el juego rival, sino por sus métricas relacionadas con la posesión, la progresión del balón y la generación de peligro en campo contrario. Al combinar esas facetas ofensivas con un rendimiento defensivo sólido, termina siendo uno de los zagueros más completos de la Liga MX, capaz de aportar en varias fases del juego al mismo tiempo.

El liderazgo de Luis Romo, otro factor que Gabriel Milito valora mucho

Más allá de lo futbolístico, Luis Romo también aporta un aspecto que Gabriel Milito considera fundamental: el liderazgo. Diversos reportes alrededor del Guadalajara señalan que el capitán tiene un peso importante dentro del vestidor, ayudando a mantener unido al grupo y siendo una de las voces de referencia para sus compañeros. Por ello, la confianza del entrenador argentino no responde únicamente a sus condiciones técnicas o tácticas, sino también a la influencia positiva que ejerce sobre el funcionamiento colectivo del equipo.