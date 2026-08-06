Chivas perdió ante Los Angeles FC en el debut de la Leagues Cup. Tras la derrota, Gabriel Milito declaró que hay posibilidades de avanzar a Cuartos de Final, pero que deben ganar.

Al igual que en los últimos tres partidos, Chivas volvió a realizar un gran partido, pero no pudo quedarse con los tres puntos ante Los Angeles FC por la Leagues Cup. Tras la derrota por penales, Gabriel Milito envió un claro mensaje al interior del Guadalajara al señalar que hay posibilidades de clasificar a los Cuartos de Final, pero hay que pensar en ganarle a FC Dallas.

El futbol está nutrido de diferentes tipos de entrenadores. Algunos son bien expresivos tanto dentro como fuera de la cancha como Miguel Herrera, algunos motivacionales como Veljko Paunovic y otros que deciden incendiar a sus futbolistas como Fernando Gago tras una derrota en el certamen binacional.

Gabriel Milito se ha caracterizado por ser un técnico coherente con lo que declara y lo que se ve en el campo de juego. Tras la derrota de Chivas a manos de Los Angeles FC por penales, el técnico argentino dejó en claro que aún se encuentran con posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final, pero que para alcanzar este objetivo deben ganar.

Gabriel Milito considera que Chivas puede avanzar a los Cuartos de Final. (Foto: IMAGO7)

“Lo viese complicado de no haber sumado nada. Irnos de este estadio con las manos vacías hubiese sido más complicado, me acuerdo que el año pasado con cinco puntos no nos alcanzó, con seis puntos en la Leagues Cup anterior nos hubiese alcanzado. Hoy apuntamos a terminar con siete puntos, para eso hay que ganar primero y pensar primero en Dallas, que es nuestro siguiente rival”, declaró el timonel rojiblanco.

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Marc Dos Santos advirtió a la Leagues Cup sobre Chivas

Tras superar al Rebaño Sagrado, el entrenador de Los Angeles FC advirtió que el equipo de Gabriel Milito realizó una buena presión individual. “Hace pocos días hablamos mucho de lo ocurrido cuando jugamos en Vancouver. Nos presionaron de manera individual, uno contra uno, y no pudimos salir con calidad. Ante Chivas ocurrió algo parecido: nos metieron mucha presión individual, pero durante varios momentos conseguimos superarla. Esa también es una forma de crecimiento”, expresó Marc Dos Santos.

A su vez, se rindió ante la afición del Guadalajara. “El ambiente fue de primer nivel. Ves a la afición de Chivas y entiendes por qué el club tiene tantos seguidores y tanta historia. Fue un gran ambiente de ellos y de la 3252. Creo que quien compró su entrada se fue feliz del estadio porque el espectáculo fue muy bueno”, comentó.