Chivas no pudo marcar la diferencia contra Los Angeles FC. Tras el partido, el técnico local confirmó que sufrieron con el Guadalajara de Gabriel Milito.

Chivas viene de realizar un gran partido ante Los Angeles FC, pero en los noventa minutos no pudo marcar la diferencia y en la tanda de penales falló. Tras el partido, Marc Dos Santos, técnico de LAFC, advirtió implícitamente a FC Dallas y al resto de la Leagues Cup al señalar que sufrieron la presión individual del Guadalajara de Gabriel Milito.

A diferencia de otros partidos, como ante Cruz Azul o Toluca, el Rebaño Sagrado vendió cara la derrota de la tanda de penales. Roberto Alvarado anotó el gol del empate tras el pase de Bryan González, pero después no cayó una segunda anotación para llevarse la victoria en territorio angelino.

A pesar de la derrota, queda claro que Chivas mantiene su idea de juego y puso contra las cuerdas a Los Angeles FC. Tras el partido, Marc Dos Santos advirtió que sufrieron, como en el empate ante Vancouver, la presión individual del Rebaño Sagrado.

El equipo de Milito puso contra las cuerdas a LAFC. (Foto: IMAGO7)

“Hace pocos días hablamos mucho de lo ocurrido cuando jugamos en Vancouver. Nos presionaron de manera individual, uno contra uno, y no pudimos salir con calidad. Ante Chivas ocurrió algo parecido: nos metieron mucha presión individual, pero durante varios momentos conseguimos superarla. Esa también es una forma de crecimiento”, expresó el técnico de LAFC.

Por otro lado, el timonel de Los Angeles FC señaló que se rindió ante la afición del Guadalajara por cómo acompañó al equipo. “El ambiente fue de primer nivel. Ves a la afición de Chivas y entiendes por qué el club tiene tantos seguidores y tanta historia. Fue un gran ambiente de ellos y de la 3252. Creo que quien compró su entrada se fue feliz del estadio porque el espectáculo fue muy bueno”, comentó.

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¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Leagues Cup?

El duelo entre FC Dallas y Chivas por la jornada dos de la Leagues Cup 2026 se llevará adelante el próximo sábado 8 de agosto en el Estadio PayPal Park de San José, California. El partido está pactado para realizarse a las 19:00 del Centro de México.