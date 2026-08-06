Chivas inició el Apertura 2026 con una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Antes del arranque de la temporada, el Guadalajara se convirtió en el plantel con mayor valor de mercado de toda la Concacaf, reflejando el gran trabajo realizado tanto en los fichajes como en la reestructuración del equipo. Esto también aumentó la exigencia para Gabriel Milito, quien tiene el objetivo de pelear por todos los títulos posibles, tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup.

Apenas se han disputado tres jornadas del Apertura 2026 y, aunque el Rebaño Sagrado ya sufrió un tropiezo frente al Toluca, otro de los grandes candidatos al título, las estadísticas siguen colocando al Guadalajara como el principal favorito para conquistar el campeonato, gracias al funcionamiento colectivo que ha mostrado desde el inicio del torneo.

La cuenta especializada en análisis estadístico del futbol Statiskicks realizó recientemente un ejercicio de 100 mil simulaciones del Apertura 2026, y el resultado volvió a favorecer a Chivas. De acuerdo con ese modelo, el Guadalajara termina levantando el título en el 27.4% de los escenarios simulados, ubicándose por encima del resto de los equipos de la Liga MX en probabilidades de conquistar el campeonato.

La noticia genera todavía más ilusión porque este tipo de simulaciones ya dieron de qué hablar anteriormente. La misma cuenta logró acertar en sus predicciones sobre los campeonatos de Toluca, Cruz Azul e incluso el título de España en el Mundial 2026, por lo que muchos aficionados rojiblancos ven estos resultados como un motivo para creer que, si el equipo mantiene el nivel futbolístico mostrado hasta ahora, el ansiado campeonato podría estar cada vez más cerca.

Por supuesto, se trata únicamente de un ejercicio estadístico y no de una garantía. Todavía restan 14 jornadas de la fase regular y posteriormente una Liguilla en la que cualquier error puede significar la eliminación. Sin embargo, las proyecciones reflejan que el desempeño del Guadalajara está siendo respaldado por los números, por lo que mantener el funcionamiento y mejorar los resultados será fundamental para que esas probabilidades sigan creciendo conforme avance el torneo.

Las probabilidades de que Chivas sea campeón sí bajaron debido a los malos resultados

Un detalle importante es que las probabilidades del Guadalajara sí disminuyeron con respecto a las que tenía antes del inicio del torneo. En la simulación previa al Apertura 2026, Statiskicks otorgaba a Chivas un 32.9% de posibilidades de ser campeón. Sin embargo, después de la derrota frente al Toluca y el empate contra Puebla, ese porcentaje descendió hasta el 27.4%. Esto demuestra que, además del buen funcionamiento colectivo, sumar victorias será indispensable para que el equipo mantenga el favoritismo y llegue a la Liguilla como uno de los principales candidatos al título.