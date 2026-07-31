El Guadalajara se reporta listo para ponerle pausa a su participación en la Liga MX para viajar a Estados Unidos a disputar los duelos por la Leagues Cup 2026.

Chivas ha sido colocado como uno de los candidatos más serios a obtener el título del Apertura 2026, por lo que los rojiblancos deben validar esa etiqueta jornada tras jornada, en donde ahora tocó visitar al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc como parte de la jornada 3 de la Liga MX.

Previo al inicio de esta fecha, el Guadalajara arrancó en la posición 11 con tres puntos, producto de una derrota sufrida contra Toluca y del triunfo en la jornada anterior frente a los Bravos de Juárez, por lo que en el redil consideran urgente el conseguir una nueva victoria a costa de La Franja para seguir escalando peldaños en la tabla de posiciones.

En el chiverío ya también están pensando en la participación en la próxima Leagues Cup, en donde en la institución saben que han quedado a deber en esta competencia, por lo que quieren dejar una buena impresión y buscar el título de este torneo aunque lo más atractivo es que ofrece un lugar en la Concachampions 2027, aunque el Rebaño ya tiene asegurado su lugar en dicha competencia.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026 de la Liga MX

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Los Ángeles FC por la Leagues Cup 2026?

El Guadalajara visitará la ciudad de Los Ángeles para medirse al conjunto estadounidense este miércoles 5 de agosto en la cancha del BMO Stadium, partido que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.