Chivas y Puebla se enfrentan en la Jornada 3, en un partido que marcará la pausa de la Liga MX antes de iniciar la Leagues Cup.

Chivas volverá a la actividad la noche de este viernes cuando visite al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en un compromiso correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026. El Guadalajara buscará sumar su segundo triunfo del campeonato, luego de la agónica victoria conseguida el fin de semana pasado frente a FC Juárez, resultado que permitió al equipo de Gabriel Milito tomar confianza antes de la pausa por la Leagues Cup.

Para este compromiso, el Rebaño Sagrado parte como favorito para quedarse con los tres puntos, aunque no deberá confiarse ante un rival que suele complicar los partidos en el Estadio Cuauhtémoc. Además, Armando González buscará romper una curiosa estadística, pues Puebla es uno de los pocos equipos de la Liga MX a los que todavía no ha podido marcarles gol, por lo que intentará terminar con esa cuenta pendiente esta misma noche.

¿Va por TV Abierta el Puebla vs Chivas?

Sí. El partido entre Puebla y Chivas será transmitido por TV Azteca a través de televisión abierta, por lo que podrá verse de manera gratuita en gran parte del país. Además, la televisora también ofrecerá la transmisión mediante su página oficial para quienes prefieran seguir el encuentro por internet desde cualquier dispositivo.

Además, en Rebaño Pasión podrás seguir la cobertura completa del partido minuto a minuto, con todos los goles, videos, polémicas, cambios y las principales incidencias que se presenten durante el encuentro entre el Guadalajara y La Franja.

¿A qué hora juega Chivas contra el Puebla?

El duelo entre Chivas y Puebla se disputará este viernes 31 de julio en el Estadio Cuauhtémoc, con inicio programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Probable alineación de Chivas vs. Puebla