El canterano del Guadalajara confirmó que a sus 37 años aún tiene la esperanza de jugar en la máxima competencia de clubes del planeta para ponerle cierre a su trayectoria.

El impulso de talento de jugadores jóvenes no es algo nuevo en Chivas, ya que desde hace muchos años se ha impulsado la carrera de futbolistas talentosos que surgían de las fuerzas básicas, en donde uno de los que más ha brillado en el mundo entero es sin duda Marco Fabían.

El mediocampista destacó en el Guadalajara y en varios clubes de diversas partes del planeta; sin embargo, pese a tener 37 años de edad, aún mantiene la ilusión de jugar en una Champions League, por lo que todavía no oficializa su retiro profesional de las canchas, aunque actualmente ha estado participando en la talacha.

“Vamos a darnos un último año. Sabemos que la edad sigue pasando, pero es uno de mis grandes sueños. Los invito a que todos nos sigan y apoyen a Rangers en Andorra. Empieza el 6 de septiembre el próximo torneo y con toda la ilusión de entrar a previa de Champions League y después que venga lo mejor.

“Y si entramos, ahí voy a estar seguramente. Unos minutos, pero anunciando ahí mi retiro ahora sí”, declaró Marco Fabián en una entrevista concedida a la cadena Fox antes del partido del Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS.

Marco Fabián y su capacidad de anotar golazos

Durante su carrera como profesional, el mediocampista surgido de la cantera de las Chivas se caracterizó por su inigualable técnica individual, anotando golazos en todas las partes del mundo y en todas las competencias, en donde uno de los más recordados es el de tijera que le marcó al Barcelona en un amistoso contra Chivas en el 2011 o en 2015 cuando fue nominado al Puskas por un zapatazo con Cruz Azul.

Marco Fabián no le resta importancia a Chicharito en la historia de Chivas

“Siempre hay que ser agradecidos. No me gusta meterme en temas personales, ni lo que haya vivido porque son dos etapas diferentes, pero Chícharo es un gran amigo. Desearle lo mejor, me gusta que siga disfrutando del futbol y creo que los números hablan, es un histórico para Chivas y siempre lo va a ser”, concluyó el mediocampista.