Una nueva controversia ha surgido en la Liga MX por el registro de Erik Lamela como utilero en Rayados cuando sus funciones son de auxiliar técnico, en donde en el Guadalajara se estaría suscitando una situación similar.

Un nuevo escándalo está azotando a la Liga MX en este Apertura 2026 después de que se viralizara que en Monterrey registraron al exjugador Erik Lamela como utilero, pese a que estaría realizando funciones de auxiliar técnico de Matías Almeyda, lo que desató la controversia y ahora habría alcanzado a Chivas.

El exmediocampista argentino no tendría completo el curso de entrenador, por lo que aún no cuenta con el carnet para estar en el banquillo, por lo que la directiva regiomontana habría optado por registrarlo ante la Liga MX como utilero, permitiéndole estar en el banquillo junto al Pelado.

Sin embargo, esa situación no fue exclusiva del equipo de Nuevo León, sino que Carlos Ponce de León, director de Récord, destapó que en el Guadalajara se estaría implementando la misma práctica, en donde el Rebaño estaría habilitando de forma incorrecta a algunos colaboradores de Gabriel Milito.

Según dicho comunicador, el chiverío habría registrado como utileros a Juan Manuel Cortés y a Patricio Morales, en donde el primero en realidad fungiría como analista de video, mientras que el segundo sería el psicólogo deportivo que llegó en el cuerpo técnico del estratega argentino.

Chivas sí mandó al campo a Juan Cortés y Patricio Morales

Durante este Apertura 2026, el Guadalajara sí bajó al banquillo a Juan Cortés, aunque solamente apareció en los primeros dos partidos contra Toluca y FC Juárez, debido a que el auxiliar, Leandro Ávila, estaba suspendido desde la Semifinal de Vuelta con Cruz Azul, por lo que cumplió su sanción y reapareció contra el Puebla.

Por su parte, Patricio Morales sí ha aparecido en el banquillo en los tres partidos que ha disputado el Guadalajara en este Apertura 2026, por lo que se desconoce si puedan ser blanco de sanción por parte de la Liga MX.

Liga MX quitó registro de Erik Lamela

En las horas recientes, la Liga MX actualizó sus registros en el cuerpo técnico de Rayados de Monterrey, en donde se confirmó que quitaron a Erik Lamela del cuerpo técnico, por lo que no podrá seguir apareciendo en el banquillo para ayudar a Matías Almeyda en lo que resta del Apertura 2026.