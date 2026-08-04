Chivas se alista para enfrentar a Los Angeles FC por la Leagues Cup. De cara al debut en California, Gabriel Milito confirmó que Raúl Rangel sería titular.

Mañana por la noche Chivas inicia su camino en la Leagues Cup 2026 cuando enfrente a Los Angeles FC en California. En medio de este contexto, hay dudas sobre la alineación del Guadalajara, pero Gabriel Milito dio a entender que mañana Raúl Rangel estará para jugar como titular. A su vez, dejó en claro que él pidió renovar a Óscar Whalley.

Sin duda, uno de los problemas que tenía el Guadalajara bajo la dirección deportiva de Ricardo Peláez, Fernando Hierro, Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez fue en relación con la portería. Cuando el Tala se hizo de la portería del Rebaño Sagrado se encontró la tranquilidad que nunca dieron Antonio Rodríguez, Miguel Jiménez y Raúl Gudiño.

Mañana Chivas enfrentará a Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026 y con la obligación de quedarse con los tres puntos. De cara al juego en California, la gran pregunta que surge es en relación con quién deberá ser titular entre Raúl Rangel y Óscar Whalley en la portería, por lo que Gabriel Milito dejó en claro que el equipo cuenta con dos grandes porteros.

Gabriel Milito definió quién sería titular Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Tenemos dos porteros muy buenos. Whalley lo ha demostrado jugando menos, pero cuando le tocó jugar en la Liguilla ha demostrado que es un arquero preparado para jugar en Chivas. Por eso el club, junto a la decisión mía, hemos justamente decidido renovarle su contrato. Es un arquero que nos da mucha garantía”, reveló.

Y agregó: “Hay una buena competencia entre los dos, pero para nosotros también Tala es un arquero de jerarquía. Lo ha demostrado todo este tiempo que lleva con nosotros, lo ha demostrado en este último mundial y por lo tanto ahora mismo está en condiciones de iniciar al menos el siguiente partido que es el de mañana”. En la misma conferencia de prensa, dejó en claro que él alinea jugadores teniendo en cuenta cómo trabajan para cada partido.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Los Angeles FC?

Teniendo en cuenta la información que ha circulado, Gabriel Milito saldría al campo de juego su clásico 5-4-1. De esta manera, en la portería Raúl Rangel u Óscar Whalley, en defensa Richard Ledezma o Miguel Gómez, Luis Romo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González, en el medio Fernando González, Roberto Alvarado, Omar Govea, Jordan Carrillo, mientras que en el ataque Armando González.