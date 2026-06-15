Óscar Whalley ha recibido un importante respaldo por parte de los seguidores del Club Deportivo Guadalajara.

Luego del inicio de la pretemporada de Chivas de cara al Torneo Apertura 2026, algunos aficionados rojiblancos aprovecharon las redes sociales para expresar su deseo de ver a Óscar Whalley como portero titular por encima de Raúl Rangel.

Los comentarios surgieron en la publicación realizada por el Club Deportivo Guadalajara para informar sobre el regreso de los jugadores a las actividades tras el periodo vacacional.

“El portero titular del próximo torneo va a banquear al Tabla Rangel”, “Quiero a Whalley de titular para el Ape26”, “Whalley titular”, son algunos comentarios de la seguidores del Rebaño Sagrado en X.

La petición de un sector de la afición se debe a las actuaciones que tuvo el guardameta durante la Liguilla del Torneo Clausura 2026, donde el equipo fue eliminado en las Semifinales a manos de Cruz Azul.

Sin embargo, la decisión final recaerá por Gabriel Milito, que deberá definir quién será el encargado de custodiar la portería en el Torneo Apertura 2026, aunque el que lleva mano es Raúl Rangel.

¿Cómo fue el regreso de Chivas a la actividad?

Chivas puso en marcha su pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2026 con la realización de los exámenes médicos de rigor. Las únicas ausencias fueron las de Yael Padilla, quien deberá reportar con los Xolos de Tijuana, así como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

En el caso de los nuevos futbolistas del Rebaño Sagrado, la directiva determinó otorgarles algunos días adicionales de descanso antes de incorporarse a la disciplina de Gabriel Milito.