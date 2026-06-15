Lo que debía ser una jornada rutinaria de pruebas médicas para los jugadores de Chivas terminó con un inesperado contratiempo.

Los jugadores de Chivas vivieron una situación poco común este lunes durante el inicio de la pretemporada con miras al Torneo Apertura 2026, luego de quedar atrapados en la clínica donde realizaban sus exámenes médicos.

Y es que un accidente ocurrido afuera del estacionamiento del hospital provocó complicaciones para varios integrantes del Club Deportivo Guadalajara.

Como consecuencia, los futbolistas del Rebaño Sagrado que ingresaron sus vehículos al lugar para cumplir con las evaluaciones médicas no pudieron retirarlos ni abandonar las instalaciones de manera inmediata.

La situación generó retrasos y obligó a los jugadores a permanecer más tiempo del previsto dentro del hospital, mientras las autoridades y los involucrados atendían el percance vial.

¿Qué jugadores de Chivas faltaron al primer día de pretemporada?

De acuerdo con los reportes, todos los jugadores de Chivas se presentaron a realizar los exámenes médicos correspondientes al arranque de la pretemporada, con excepción de Yael Padilla, quien deberá reportar con los Xolos de Tijuana.

Asimismo, los dos primeros refuerzos del Club Deportivo Guadalajara, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, no estuvieron presentes debido a que la directiva determinó otorgarles algunos días adicionales de vacaciones.