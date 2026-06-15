Las llegadas de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo reabrieron el debate sobre una gestión que, hasta ahora, ha logrado convertir la mayoría de sus incorporaciones en piezas importantes del equipo.

Los fichajes de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo representan una nueva prueba para la gestión deportiva encabezada por Javier Mier y Alejandro Manzo en Chivas. Los dos futbolistas llegan después de destacar en la Liga MX y se suman a una lista de incorporaciones que, hasta el momento, ha dejado más aciertos que errores para la directiva rojiblanca. Más allá de que el rendimiento definitivo de ambos todavía está por escribirse, existe un dato que llama la atención: la mayoría de los refuerzos contratados durante este ciclo han logrado convertirse en piezas importantes dentro de la estructura del primer equipo.

Los fichajes de Chivas para el Apertura 2025

El primer mercado de la nueva gestión dejó cuatro incorporaciones. Richard Ledezma llegó libre procedente del PSV Eindhoven y rápidamente encontró un lugar dentro del equipo. También arribaron Efraín Álvarez desde Xolos por una cifra cercana a los 6.85 millones de euros, Bryan González desde Pachuca por aproximadamente 5.98 millones y Diego Campillo desde FC Juárez. Los tres últimos no tardaron en convertirse en habituales dentro de las alineaciones y hoy forman parte de la base sobre la que trabaja Gabriel Milito.

Los cuatro fichajes de Chivas para el Apertura 2025 (@Chivas)

Los fichajes de Chivas para el Clausura 2026

El siguiente mercado sumó tres nombres más: Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Jonathan Pérez. De los tres, los dos primeros tuvieron un impacto inmediato. Sepúlveda aportó experiencia, goles y profundidad ofensiva, mientras que Brian Gutiérrez se convirtió en una de las grandes revelaciones del equipo gracias a su capacidad para jugar entre líneas y generar ventajas en el último tercio.

El único caso que todavía no ha logrado asentarse es el de Jonathan Pérez. El exjugador de Nashville llegó como una apuesta de proyección, pero hasta el momento ha tenido escasa participación y sigue buscando un espacio dentro de una plantilla con mucha competencia en posiciones ofensivas.

Kevin Castañeda y Jordan Carrillo elevan la apuesta

Ahora la directiva vuelve a mover el mercado con dos de las operaciones más importantes del verano. Kevin Castañeda y Jordan Carrillo aterrizan en Guadalajara después de firmar algunas de las mejores temporadas de sus respectivas carreras y con la expectativa de aumentar todavía más el nivel competitivo de la plantilla.

Ambos representan algo más que simples refuerzos. Son futbolistas por los que Chivas compitió con otros clubes importantes de la Liga MX y cuya llegada requirió inversiones considerables. En especial el caso de Carrillo, una operación en la que Guadalajara logró adelantarse a otros interesados y terminó cerrando uno de los movimientos más comentados del mercado.

Imagen creada con IA Chat GPT.

Todos los fichajes de la gestión Mier-Manzo en Chivas

Hasta el momento, estos han sido los refuerzos incorporados por la actual dirección deportiva del Guadalajara: