La situación de Víctor Guzmán comienza a definirse y César Luis Merlo dio información importante sobre su próximo destino.

Las negociaciones entre Toluca y Víctor Guzmán avanzan de manera positiva y todo apunta a que el mediocampista estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de los Diablos Rojos para el Torneo Apertura 2026.

Luego de que la directiva de Chivas decidiera no renovar su contrato, el futbolista quedó en libertad para escuchar ofertas y el conjunto mexiquense tomó la delantera para hacerse de sus servicios.

De acuerdo con información revelada por el periodista César Luis Merlo en un video compartido en YouTube, la operación se encuentra bastante encaminada.

“Toluca está muy cerca de fichar a Víctor “Pocho” Guzmán. Queda libre, Chivas decidió no renovar su contrato porque no tenía sentido renovarle, porque seguramente lo iba a terminar dando a préstamo y era renovarle a un jugador de un salario caro” explicó.

Cabe mencionar que en el cuadro “Escarlata” existe un convencimiento importante respecto a las condiciones futbolísticas del “Pocho” Guzmán.

¿Qué le vio Antonio Mohamed a Víctor Guzmán?

Según el propio César Luis Merlo, Antonio Mohamed dio el visto bueno para su incorporación al considerar que puede aportar experiencia, calidad y variantes en la zona ofensiva del mediocampo.

“Qué hizo Antonio Mohamed, valoró su incorporación, entiende que es un futbolista que, con Marcel Ruiz lesionado, le puede aportar mucho“, indicó.

De concretarse la operación, Toluca sumaría a un futbolista con amplia experiencia en la Liga MX y que buscará recuperar su mejor versión bajo las órdenes de Antonio Mohamed.