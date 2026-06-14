La preparación de la Selección Mexicana sufrió un cambio importante previo al choque contra Corea del Sur.

La Selección Mexicana continúa cuidando hasta el más mínimo detalle de cara a su compromiso ante Corea del Sur en la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Con la intención de que los jugadores lleguen lo mejor adaptados posible al encuentro, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre tomó una medida que venía planeándose desde hace tiempo.

De acuerdo con información revelada por el periodista de FOX, Rubén Rodríguez, el representativo azteca cambió de cancha de entrenamiento para trabajar sobre una superficie muy similar a la del Estadio Guadalajara, inmueble que albergará el partido frente a los asiáticos.

El comunicador explicó que hace aproximadamente un año, cuando Javier Aguirre retomó el control del TRI, solicitó modificaciones en una de las canchas del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El objetivo fue instalar un césped idéntico al que se utiliza en el Estadio Akron, hoy denominado Estadio Guadalajara durante la Copa del Mundo, con la finalidad de que los futbolistas se familiarizaran con las condiciones del terreno de juego.

“Desde hace un año, cuando llega Javier Aguirre y empieza a tomar decisiones en cuanto a todo lo que tiene que ver con la selección, les pide cambiar el césped de la cancha dos y poner el césped idéntico al del Estadio Akron para familiarizarse con el segundo partido”.

La medida cobra aún más relevancia debido a que la FIFA no permite que las selecciones entrenen en el estadio sede antes de los partidos, por ello, la Selección Mexicana utilizó esta cancha adaptada para replicar las condiciones que encontrará frente a Corea del Sur.

¿Cuándo es ell partido de México vs. Corea del Sur?

Tras imponerse a Sudáfrica en su debut mundialista, la Selección Mexicana buscará encaminar su clasificación a la siguiente ronda cuando enfrente a Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

Señalar que el cotejo está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de las señales de TUDN y Azteca Deportes.