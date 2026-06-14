El jueves pasado hubo un sinfín de comentarios por el partido que llevó adelante la Selección Mexicana en su debut mundialista ante Sudáfrica en el Estadio Azteca. Luego de lo vivido en el Coloso de Santa Úrsula, Benjamín Galindo, leyenda de Chivas, habló en exclusiva con Rebaño Pasión y se rindió ante el partido que realizaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

En el debut mundialista, el Tri fue mucho más que su par africano, pero poco se hizo para que el resultado fuera más abultado. Los dos futbolistas de América anotaron los goles para que el equipo del Vasco Aguirre se fuera con la victoria y dar un importante para estar más cerca de los 16avos de final.

Tras lo sucedido en el Coloso de Santa Úrsula, Benjamín Galindo habló en exclusiva con Rebaño Pasión para destacar el partido de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. “La verdad fue Quiñones que se mostró y sobre todo Raúl. Raúl que tiene gol, que se desmarca bastante bien y es un tipo poste que los hace jugar a los demás y sobre todo la defensa que siempre se comportó a la altura, salvo la expulsión de Montes, el portero que dio seguridad y realmente fue una buena actuación en términos generales”, explicó.

Benjamín Galindo habló de Quiñones y Jiménez. (Foto: IMAGO7)

En el mismo análisis, el exjugador de Chivas y mundialista en 1994 señaló que la expulsión de César Montes se pudo haber evitado si la jugada se cortaba antes. “Al final ahí son segundos los que piensa el jugador ahí. Entonces, bien se pudo haber evitado desde antes de la jugada. Pasan cuando se ve el momento que se va en el mano a mano”, consideró.

El consejo de Benjamín Galindo a Armando González

En la misma entrevista, Benjamín Galindo aconsejó a Armando González tras el partido ante Sudáfrica. “No tuvo ninguna jugada clara. Ninguna opción de gol. (Le diría) Que no se desespere, que espere su momento y que cuando esté dentro de la cancha lo deje todo como él es, como él lo vive al fútbol”, expresó la leyenda del Guadalajara.

Benjamín Galindo reveló sus sensaciones de la inauguración del Mundial 2026

Por último, Benjamín Galindo confesó que se mostró feliz y orgulloso por el inicio de la Copa del Mundo. “Lo viví intensamente porque sé lo que se juegan y sobre todo el apoyo que ha tenido esta gran selección que está bien comandada por el Vasco. Sabe a lo que juegan y prácticamente el sentir del pueblo mexicano más allá de que es pura pura buena vibra”, respondió el exjugador rojiblanco.