Finalmente, Guillermo Ochoa es uno de los tres jugadores que participó en seis Copas del Mundo junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En medio de la justa mundialista, Chicharito Hernández habló de la presencia del exportero de América en el Tri.

El Mundial 2026 comenzó de la mejor manera para la Selección Mexicana luego de haberse impuesto por 2-0 ante Sudáfrica. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, Chicharito Hernández volvió a ser noticia luego de haber tenido una llamativa reacción cuando le consultaron sobre la presencia de Guillermo Ochoa en la justa mundialista, mientras que él es analista de Fox Sports.

A lo largo de los últimos 10 años tanto Memo como Javier Hernández fueron dos de los grandes referentes que tenía el Tri junto a Andrés Guardado, Carlos Vela, Miguel Layún, Rafael Márquez y otros. Sin embargo, con Gerardo Martino como entrenador del Tri algo sucedió ya que el exjugador del Guadalajara no volvió a ser citado, mientras que el por entonces portero de América se mantenía como capitán y guardameta del conjunto nacional.

En la actualidad Guillermo Ochoa es el portero suplente de Raúl Rangel en la Selección Mexicana, mientras que Chicharito Hernández es uno de los analistas de Fox Sports. En medio del Mundial 2026, el exjugador del Real Madrid y Manchester United sorprendió a más de uno con su reacción en redes sociales por su opinión sobre el veterano guardameta en el conjunto nacional.

Chicharito Hernández dio de qué hablar en redes sociales. (Foto: IMAGO7)

“¿Por qué Ochoa está en la Selección y tú no? Eso no es justo”, preguntó un aficionado en una de sus historias de Instagram. Ante ese cuestionamiento el exatacante rojiblanca levantó las manos dando a entender que no lo sabe. “(Sin palabras)”, escribió en esa publicación. Sin dudas allí deja entrever que algo más sucedió para no ser tenido en cuenta en una de las dos últimas citas mundialistas ya que él se mantuvo activo en el Guadalajara. De lo contrario hubiera dado una explicación para defender a Memo en el Tri.

Guillermo Ochoa queda mal parado ante Raúl Rangel

Tras lo sucedido ante Sudáfrica, quedaron varias dudas sobre si Raúl Rangel debe mantenerse como titular tras lo vivido y muchos se atreven a decir que Guillermo Ochoa le ganaría la pulseada para jugar ante Corea del Sur. Sin embargo, en las últimas horas surgió un video de los entrenamientos del Tri en el que se ve al veterano portero sin tener la precisión en los pases como Carlos Acevedo y el Tala.