Una de las grandes leyendas de Chivas es sin duda Benjamín Galindo. A 32 años de haber debutado en el Mundial 1994, el exjugador rojiblanco aconsejó a Armando González para que brillara en la cita mundialista.

Mientras varios reportes señalaban que era la cuarta opción en el Mundial 2026, Armando González tuvo su debut mundialista en el Estadio Azteca. A pesar de no tener un inicio goleador frente a Sudáfrica, Benjamín Galindo le aconsejó a la Hormiga que no se desesperara y que esperará su momento para llevar adelante su futbol.

En Ciudad de México quedó la sensación de que el Tri podría haber anotado al menos dos goles más ante un rival que parecía amateur. Detrás de Julián Quiñones y Éric Lira, Roberto Alvarado apareció como una de las grandes figuras del conjunto nacional luego de destacarse no solo en labores defensivas, sino que también con un centro espectacular para el 2-0 de Raúl Jiménez.

En el segundo tiempo, Armando González ingresó, pero en ningún momento tuvo una jugada clara de gol. Tras la victoria de México ante Sudáfrica por el Mundial 2026, Benjamín Galindo habló en exclusiva con Rebaño Pasión donde le aconsejó a la Hormiga que tenga paciencia para que pudiera jugar su futbol.

Armando González tuvo su debut mundialista ante Sudáfrica. (Foto: IMAGO7)

“No tuvo ninguna jugada clara. Ninguna opción de gol. (Le diría) Que no se desespere, que espere su momento y que cuando esté dentro de la cancha lo deje todo como él es, como él lo vive al fútbol”, expresó la leyenda del Guadalajara.

Benjamín Galindo reveló sus sensaciones de la inauguración del Mundial 2026

En la misma entrevista, Benjamín Galindo comentó que vio el inicio del Mundial 2026 y que se sintió feliz. “Lo viví intensamente porque sé lo que se juegan y sobre todo el apoyo que ha tenido esta gran selección que está bien comandada por el Vasco. Sabe a lo que juegan y prácticamente el sentir del pueblo mexicano más allá de es pura pura buena vibra”, respondió el exjugador rojiblanco.