El Guadalajara se ha caracterizado por siempre formar a varios jugadores que no se terminan de consolidar en el primer equipo. Tal es el caso del hijo de Benjamín Galindo quien fue campeón con Matías Almeyda y actualmente es futbolista titular de Atlético de San Luis. En diálogos en exclusiva con Rebaño Pasión la leyenda del conjunto rojiblanco afirmó que su hijo tiene futuro para llegar a la Selección Mexicana.

El Rebaño Sagrado se ha caracterizado por ser un equipo que ha proporcionado a la Liga MX como al Tri diferentes jugadores. La actualidad lo tiene a Luis Puente con un enorme presente en Atlante debido a que es uno de los líderes de goleo.

Uno de los jugadores que se destaca de la mejor en la Liga MX con Atlético de San Luis es Benjamín Galindo Jr, quien se formó en Guadalajara, militó en la Liga de Expansión MX y hoy es titular indiscutido con los Potosinos. En medio de este contexto, su padre, leyenda de Chivas, habló en exclusiva con Rebaño Pasión y señaló que el exjugador del Guadalajara va a llegar a la Selección Mexicana.

Benjamín Galindo Jr. es titular indiscutido en Atlético de San Luis. (Foto: X / ATLÉTICO DE SAN LUIS)

“Él es un tipo luchador y siempre con mucha personalidad y la verdad que nunca perdió la gran oportunidad que él mismo se forjó, nadie le regaló nada. Entonces, él siempre creyó en él y siguió su camino”, comentó. Y agregó: “Iba avanzando por la personalidad que él tiene. La verdad que es, yo a diario hablo con él y la verdad que lo admiro por su temperamento que tiene y sobre todo que tiene muy claro a dónde va a llegar. Yo lo veo llegando hasta la selección que en su momento ya estuvo en la selección. Desde la juvenil”.

Benjamín Galindo contento con las Chivas de Gabriel Milito

Por otro lado, Benjamín Galindo habló de las Chivas de Gabriel Milito y destacó que le haya dado identidad al equipo. “La verdad me agrada mucho desde que llegó, porque aparte de él le dio una identidad a Chivas que ya no la tenía. Le dio oportunidad a los jóvenes como debe de ser en la cantera. Está creyendo mucho en la cantera”, comentó.