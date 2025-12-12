La directiva de Chivas se ha esforzado por ser un semillero de nuevos talentos desde hace muchos años; sin embargo, hay canteranos que no logran tolerar la presión de un club como el Rebaño, por lo que terminan en el olvido de los aficionados.

Tal fue el caso de Benjamín Galindo Junior, quien tuvo un desastroso debut en el Clausura 2018 bajo la tutela de Matías Almeyda; sin embargo, tardó 17 segundos en cometer una equivocación que le ocasionó la derrota al conjunto tapatío, pifia que la afición no le perdonó.

Después, el hijo del Maestro pasó al Pachuca y para el Guard1anes 2021 llegó al Cancún FC, donde se fue afianzando como el titular en la defensa, hasta conseguir el título de la División de Plata en el Apertura 2023; sin embargo, para el Clausura 2026 recibiría una nueva oportunidad en la Liga MX con el Atlético de San Luis.

“Y también llevan a Benjamín Galindo Junior, hijo del Maestro. Zaguero central que tuvo un año futbolístico muy bueno con Cancún FC. Es un muchacho que lo debutaron muy joven en Primera División, Matías Almeyda a la edad de 17 años y no le fue bien.

“Le costó mucho; sin embargo, en Liga de Expansión se convirtió en un futbolista muy regular y tendrá una oportunidad en Primera División“, reveló el comunicador, David Medrano, en su canal de YouTube.

¿Por qué Matías Almeyda debutó a Benjamín Galindo Junior?

Independientemente de que el zaguero ya tenía años realizando su proceso formativo en las divisiones inferiores del Guadalajara, el Pelado le habría dado el voto de confianza debido a que era su yerno, ya que en ese momento, el juvenil futbolista era novio de una de las hijas del argentino.

La relación entre Almeyda y el Maestro fue tan buena que el legendario exjugador mexicano se unió al cuerpo técnico del sudamericano en el San José Earthquakes, incluso después de que dejaron de ser consuegros.