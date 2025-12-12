Brian Gutiérrez llegó este viernes a Guadalajara para firmar contrato con Chivas y reportarse a la pretemporada del Clausura 2026 este lunes 15 de diciembre, convirtiéndose en un refuerzo que ha ilusionado profundamente a la afición. Sin embargo, no fue el único en aterrizar en México este viernes, pues otra incorporación para el Rebaño Sagrado también llegó al país y está lista para integrarse al proyecto rojiblanco.

Se trata de Ángel Sepúlveda, quien recientemente viajó a Qatar con Cruz Azul para disputar la Copa Intercontinental, torneo en el que quedaron eliminados tras caer 2-1 ante el Flamengo. El plantel cementero realizó un largo viaje de regreso entre el jueves y este viernes, y finalmente aterrizó en México para romper filas después de concluir su participación en todas las competencias del semestre.

Aunque Sepúlveda podría solicitar a la directiva de Chivas algunos días de descanso, considerando que su actividad terminó apenas esta semana, todo indica que el Cuate reportará de inmediato este lunes junto con el resto del plantel. Este gesto ha sido bien recibido por la afición rojiblanca, pues demuestra su compromiso y sus ganas de aportar al proyecto encabezado por Gabriel Milito.

Ángel Sepúlveda será nuevo jugador de Chivas.

Además de Brian y Sepúlveda, otro jugador que ya se encuentra en Guadalajara para sumarse a Chivas es Ricardo Marín, quien concluyó su préstamo con Puebla y se integrará a la pretemporada. No obstante, su continuidad en el plantel será evaluada por Milito, por lo que no se descarta que pueda volver a salir cedido. Aun así, la directiva planea renovarlo por tres años más pensando en un posible regreso futuro al Guadalajara.

Los atacantes ya están cerrados, pero aún falta el refuerzo para la defensa que pidió Milito

Hasta donde se sabe, el único refuerzo pendiente es el defensa central solicitado por Gabriel Milito. Las opciones más avanzadas son Víctor Guzmán, de Rayados, y Eduardo Águila, del Atlético San Luis. Sin embargo, aún no se ha alcanzado un acuerdo por ninguno de los zagueros, por lo que será cuestión de tiempo para conocer si Chivas logra cerrar a uno de ellos o si surge una alternativa distinta.