Los primeros seis meses de Gabriel Milito al frente de Chivas fueron de menos a más, iniciando con dudas y terminando como uno de los contendientes más sólidos al título del Apertura 2025. El cierre del torneo dejó claro que este proyecto deportivo tiene un techo aún más alto y que, con el armado adecuado del plantel, el Guadalajara está encaminado a entregarle muchas alegrías a su afición en los próximos meses.

Uno de los que coincide plenamente con esta visión es José Luis Real, uno de los técnicos más respetados por la afición rojiblanca. En entrevista con Claro Sports, el Güero se mostró entusiasmado por el trabajo que está realizando el club, especialmente por la recuperación de valores históricos como la confianza en las fuerzas básicas y por la forma en que Milito ha sabido integrarlas dentro del funcionamiento colectivo.

Para Real, la clave del éxito está en la mezcla equilibrada entre juventud y experiencia, pues considera que este modelo es la fórmula ideal para obtener buenos resultados. Destacó que Milito ha ejecutado esta combinación con gran precisión, brindando minutos y confianza a los jóvenes mientras los acompaña con referentes consolidados en el plantel, lo que ha permitido que ambos perfiles se potencien mutuamente.

“La combinación de jóvenes con experiencia es la mejor fórmula para conseguir buenos resultados. Me parece que la labor del entrenador (Gabriel Milito) ha sido excelente, ha hecho muy bien esa combinación de darle oportunidad a los más jovencitos y arroparlos con un (jugador como) Romo, por ejemplo.”

Eso sí, el Güero Real también señaló que hubo un momento que generó dudas sobre el liderazgo de Milito y de los jugadores más experimentados: la confusión en la ejecución del penal contra Cruz Azul, acción que terminó fallando Javier Hernández y que, a su juicio, marcó el rumbo de la eliminación en el Apertura 2025. Aun así, considera que el proyecto es sólido y que ese episodio servirá como aprendizaje.

“La única duda que me queda es que se estaban peleando cuando se iba a tirar el penal, esa fue la clave de la eliminación“.

Tanto fuera como dentro de Chivas hay confianza en el proyecto de Gabriel Milito

Al interior del Guadalajara también existe plena confianza en el trabajo de Milito, y por ello la directiva busca reforzar posiciones clave y darle más variantes al plantel. La idea es apuntalar un proyecto que, en tan solo un torneo, mostró bases firmes y un estilo de juego definido, con el objetivo de superar a los rivales y volver a pelear por el título en el Clausura 2026.