Chivas se alista para el regreso a las actividades el próximo lunes cuando se tengan que presentar para comenzar con las pruebas médicas y físicas. En medio de este contexto sale a la luz que San Diego FC de la MLS tendría interés de fichar a Érick Gutiérrez para la temporada 2027 y juntarlo con su amigo: Hirving Lozano.

La realidad del Guadalajara es muy clara debido a que luego de la eliminación ante Cruz Azul la directiva comenzó a negociar con las altas y bajas para el siguiente torneo. Se habla de al menos tres fichajes por los que el Rebaño Sagrado invertiría dinero y de al menos diez bajas por rendimiento, falta de oportunidades y finalización de contrato.

Uno de los futbolistas que podría salir de Chivas en este mercado de pases es Érick Gutiérrez. La información que surge con el Guti es que la directiva le quiere encontrar acomodo y que él quiere irse por el nuevo rol que tiene con Gabriel Milito, mientras que otra parte reporta que solo saldrá si llega una oferta para él y que lo tienen bien consideración en la institución rojiblanca.

Él futuro de Érick Gutiérrez en Chivas parece tener las horas contadas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Medio Tiempo informó que desde la MLS estarían interesado en el mediocampista. “La MLS se han acercado a los tapatíos para conocer la actualidad del Guti, informaron fuentes a mediotiempo”, reveló Juan Manuel Figueroa.

Encuesta ¿Te gustaría que Érick Gutiérrez se vaya de Chivas? ¿Te gustaría que Érick Gutiérrez se vaya de Chivas? Sí No Ya votaron 14 hinchas

Y agregó: “La misma fuente confirmó que uno de los planteles que tienen interés en adquirirlo es el San Diego FC, donde milita el también mexicano, Hirving Lozano y quien es el mejor amigo de Gutiérrez, por lo que no dudan en un reencuentro”.

El mensaje que recibió Erick Gutiérrez de su esposa

En medio de estos rumores, Jaqueline Osuna, esposa de Guti, rompió el silencio en redes sociales. “Dios contigo mi amor. Nosotros detrás de tí”, expresó la mujer del referente rojiblanco al compartir una fotografía junto a él en Instagram. Minutos más tarde expresó: “Eres el mejor ejemplo para tu hijo. No importa como estés siempre estás presente para ellos como si no pasara nada”.