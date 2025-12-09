Cada mercado de fichajes, Chivas tiene que batallar contra el sobreprecio que colocan los clubes a sus futbolistas mexicanos en los que el Rebaño se interesa como potenciales refuerzos, por lo que desde que llegó Amaury Vergara a la presidencia rojiblanca, se buscaron nuevas alternativas.

Desde la contratación de Fernando Hierro como Director Deportivo, el Guadalajara comenzó a voltear más a la MLS como una opción para encontrar buenos jugadores y a buen precio; sin embargo, los jugadores no han tenido el rendimiento que la directiva y la afición han esperado.

Desde hace varios años, el Guadalajara ha apostado por el mercado estadounidense para encontrar talento mexicano que les permita fortalecer sus planteles, postura que se ha incrementado considerablemente desde el 2020 a la fecha.

Desde entonces, el chiverío ha contratado a 8 jugadores provenientes de clubes de la MLS en donde todos han resultado un fracaso para el conjunto tapatío y solamente uno aún tiene posibilidades de poder levantar el trofeo de campeón y se trata de Daniel Aguirre.

Por su parte, otros jugadores como Uriel Antuna, Chicharito, Daniel Ríos, Alan Pulido, Cade Cowell y Fidel Barajas, han fichado con la escuadra tapatía por cantidades exorbitantes, pero su rendimiento ha quedado a deber.

Según versiones extraoficiales, la directiva encabezada por Amaury Vergara habría gastado aproximadamente poco más de 26 millones de dólares entre estos jugadores, en donde ninguno ha logrado convertirse en referente del chiverío.

¿Cuáles jugadores han llegado a Chivas desde la MLS a partir del 2020?

JUGADOR EQUIPO PRECIO Uriel Antuna Los Angeles Galaxy 12 MDD Daniel Ríos Charlotte FC 4 MDD Daniel Aguirre Los Angeles Galaxy 250 MIL Chicharito Los Angeles Galaxy Gratis Cade Cowell San José Earthquakes 4 MDD Fidel Barajas Real Salt Lake 4 MDD Alan Pulido Sporting Kansas City 2 MDD

¿Cuáles otros jugadores han llegado a Chivas desde la MLS?

El Guadalajara ha apostado por varios futbolistas provenientes desde un equipo estadounidense como Alejandro Zendejas, Tony Alfaro o hasta Carlos Salcedo, quien fue el que logró obtener mejores dividendos con la escuadra rojiblanca antes de emigrar a Europa rumbo a la Fiorentina.