La delincuencia es un mal que persiste en todo el mundo, por lo que este exjugador de Chivas fue víctima de una estafa que afortunadamente no le ocasionó perder mucho dinero, pero que le habría causado molestia en una visita a la Ciudad de México.

Omar Arellano, exjugador que brilló con el Guadalajara a finales de la década de los 2 mil, reveló a través de redes sociales un trago amargo que sufrió después de utilizar un servicio de transporte por aplicación, en donde el conductor se aprovechó de la buena fe del exjugador rojiblanco.

“Uber debería advertir esto con más seriedad. El sábado realicé un viaje con Uber de Chalco al AICM por 399 pesos. Pagué en efectivo con un billete de 500 y el conductor me devolvió 100. Sin embargo, después Uber me envió un correo informando un ‘monto pendiente’ de 250 pesos.

“El conductor reportó a Uber que solo había recibido 149 pesos, quedándose con la diferencia. Lo más preocupante es que Uber no mostró interés real en resolver la situación: no ofreció una respuesta efectiva, no corrigió el abuso y únicamente otorgó 107 pesos en crédito, lo cual no recompensa el problema ni protege al usuario“, escribió el exdelantero en su cuenta de Instagram.

¿Qué ha sido de Omar Arellano en la actualidad?

Durante su carrera, la Pina participó en varios clubes como Pachuca, Monterrey, Toluca o Querétaro; sin embargo, se mantuvo en Chapulineros de Oaxaca, equipo de Liga Premier hasta su retiro en febrero de 2025. Se graduó como entrenador y continúa preparándose en búsqueda de una oportunidad para estrenarse como timonel.

¿Por qué es recordado Omar Arellano en Chivas?

Aunque el delantero no pudo ser campeón con el Guadalajara, dejó una grata impresión entre los aficionados rojiblancos por su estilo de juego y potencia para anotar goles importantes, en donde se le recuerdan un par en Clásicos contra el América, un golazo al Inter de Porto Alegre en la Copa Sudamericana e inclusive uno frente a River Plate en el Monumental.