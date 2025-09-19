México es un país que ama intensamente el futbol, por lo que suelen surgir jugadores con mucho talento que despiertan interés en clubes de Europa; sin embargo, por muchas circunstancias no siempre se logran concretar los fichajes, tal y como le sucedió al exjugador de Chivas, Omar Arellano.

La Pina fue un jugador surgido de las fuerzas básicas del Pachuca, pero fue contratado por el Guadalajara muy joven, logrando despegar su carrera hasta llegar a Selección Mexicana, en donde inclusive se le catalogó como el sucesor de Omar Bravo tras la salida del mochiteco rumbo al Deportivo la Coruña.

Sin embargo, las constantes molestias musculares complicaron en demasía la carrera de Arellano Riverón, quien inclusive acaba de revelar que Carlos Vela le comentó que había interés del Arsenal por ficharlo, aunque en ningún momento se enteró que hubiera llegado alguna oferta por ficharlo.

“Supe del Arsenal porque Carlos Vela me lo dijo, era mi compañero en Selección. Una vez nos estábamos bañando y me han estado preguntando constantemente de ti allá en Inglaterra, que cómo eres. Pero nunca supe de una oferta concreta. Sí supe de acercamientos, de interés”, explicó el exjugador en el podcast del Chatón Enríquez.

¿A qué se dedica actualmente Omar Arellano?

La Pina confirmó que actualmente se encuentra viviendo en Oaxaca tras retirarse con Chapulineros hace unos meses, por lo que ya concluyó con su curso de entrenador y ahora está en un descanso por cuestiones físicas para posteriormente comenzar a tocar puertas para empezar a dirigir.