Chivas volvió a sufrir del mismo mal que en todo el Apertura 2025, juega muy bien y genera peligro en la portería rival; sin embargo, no logra reflejar esa superioridad y se queda sin ganar tal y como le sucedió contra Tigres, en donde Efraín Álvarez fue el encargado de fallar un penalti.

El Guadalajara se mantiene peleando la parte media de la tabla de posiciones debido a esa incapacidad de transformar su superioridad en el marcador, por lo que la paciencia de los aficionados se está agotando jornada a jornada.

Sin embargo, una serie de videos captados por el periodista de TV Azteca, Omar Villarreal, reflejan que el ’10’ del Rebaño se vio afectado por su equivocación que impidió el triunfo de los tapatíos, por lo que en la banca lució con rostro desencajado después de que fue sustituido.

Por si fuera poco, al término del partido, varios futbolistas del chiverío como Luis Romo, Raúl Rangel y Gilberto Sepúlveda, se acercaron a hablar con él y darle palabras de aliento por esa jugada que resultó determinante en el resultado final; sin embargo, se demostró que el vestidor está fuerte y unido en estos momentos de tensión.

Efraín Álvarez ya había acertado un penalti con Chivas

Durante la participación rojiblanca en la Leagues Cup, el refuerzo del Guadalajara se estrenó como goleador con la escuadra tapatía en el duelo contra Cincinnati FC, por lo que se le dio el voto de confianza frente al conjunto de Tigres.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.