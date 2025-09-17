Las transmisiones de los partidos de Chivas en la cancha del Estadio Akron poco a poco comienzan a ser más queridas entre los aficionados rojiblancos; sin embargo, para el compromiso contra Tigres se registró una importante ausencia que no pasó inadvertida.

La plataforma de Amazon Prime ha ido conformando un importante equipo de trabajo para los partidos en casa del Guadalajara, en donde aparecen diversos rostros conocidos como Carlos Salcido, Karen Tapia, Fernando Giaccardi, Enrique Noriega y el exárbitro, Paul Delgadillo.

Fue justamente el exsilbante el personaje que no pudo aparecer en la transmisión del compromiso contra los felinos debido a que habría sufrido un severo accidente en su vehículo que lo habría llevado hasta el hospital.

A través de redes sociales se informó que el 13 de septiembre, el exárbitro internacional sufrió un aparatoso accidente automovilístico en la carretera rumbo a Ciudad Guzmán, en donde habría registrado algunos golpes en el tórax y hasta una fractura de nariz, aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.