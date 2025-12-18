Las Chivas de Guadalajara ya retomaron con sus trabajos con vistas al Clausura 2026 de la Liga MX, donde buscarán mejorar lo hecho en el último torneo. La plantillar rojiblanca reportó este lunes para pruebas físicas y médicas, antes de viajar rumbo a Colima para realizar los trabajos más fuertes antes del próximo certamen.

El entrenador Gabriel Milito tomó algunas decisiones importantes, ya que un total de nueve jugadores del primer equipo no fueron contemplados para la pretemporada, por lo que se les buscará acomodo. Estos son Eduardo García, Alan Mozo, Leonardo Sepúlveda, Luis Olivas, Érick Gutiérrez, Cade Cowell, Alan Pulido, Teun Wilke, Isaac Brizuela.

Sin embargo, el entrenador argentino también continuó con la política de la institución de apostar por la cantera y confiar en el desarrollo del talento joven. Un total de ocho juveniles que aún no han debutado con Chivas fueron contemplados para el viaje a Colima y buscarán sorprender al cuerpo técnico.

Sebastián Liceaga

Liceaga viene de representar a México en el Mundial Sub-20 (Imago7)

El portero de 18 años viene de defender la portería del Tapatío en la Liga de Expansión MX, donde debutó con apenas 16 años. Liceaga representó a la Selección Mexicana en el último Mundial Sub-20, aunque no tuvo la oportunidad de ver minutos. Ahora competirá por el puesto de tercer portero, lugar que antes ocupaba el Dragón García.

Robinho Romero

Robinho Romero es otra de las grandes promesas rojiblancas (Imago7)

A sus 19 años, Robinho ha defendido la portería de Chivas Sub-21 y anteriormente del Sub-19. En ambos destacó gracias a sus reflejos y a su buen juego con los pies, algo que también puede interesar a Gabriel Milito.

Francisco Méndez

Guadalajara, Jalisco, 31 de mayo de 2025. , durante el partido correspondiente a la ida del Campeón de campeónes del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA Expansión MX, entre el CD Tapatío y los Leones Negros de la UDG, realizado en el estadio Jalisco. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

El fuerte marcador central de 20 años ha tenido buenos rendimientos en Fuerzas Básicas. El último año se convirtió en un pilar importante del Tapatío, donde destaca por su gran físico y su buena salida de balón. A la espera de si el Rebaño refuerza o no la zaga central, Méndez puede ser una alternativa interesante.

Ángel Chávez

Ángel Chávez llegó desde Necaxa (Imago7)

El defensor de 20 años acaba de llegar desde el Necaxa, en un intercambio que incluyó la salida de Raúl Martínez. Aunque su fichaje se anunció originalmente para el Tapatío, el zaguero viajará a Colima mientras se define si el Rebaño hace o no una contratación en la última línea.

Leonardo Jiménez

Guadalajara, Jalisco, 7 de junio de 2025. , durante el partido correspondiente a la vuelta del Campeón de campeónes del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA Expansión MX, entre los Leones Negros de la UDG y el CD Tapatío, realizado en el estadio Jalisco. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

A sus 22 años, ha sido el lateral derecho titular del Tapatío en las últimas campañas y esta es su primera oportunidad con el primer equipo. Se trata de un jugador con mucho recorrido, velocidad y capacidad para centrar. ¿Será otra razón por la que Milito decidió prescindir de Alan Mozo?

Gael García

Gael García es una de las principales promesas de Chivas (Imago7)

Una de las joyas de Chivas y de su generación. El mediocampista de 17 años viene de jugar el Mundial de su categoría con la Selección Mexicana y ya hizo la pretemporada pasada bajo las órdenes de Gabriel Milito, quien incluso le dio minutos en amistosos de pretemporada.

Jorge Guzmán

Jorge Guzmán llegó desde el Atlas y muy pronto se consolidó en el Tapatío (Imago7)

Proveniente desde el Atlas, “Vallarta” se ganó el lugar en su primer torneo con el Tapatío jugando como carrilero izquierdo y haciendo gala de su capacidad para desbordar y centrar. A sus 22 años, puede ser relevo para el “Cotorro” González; ya jugó en Liga MX con la playera de los Zorros.

Sergio Aguayo

Sergio Aguayo viene de ser el goleador del Tapatío (Imago7)

Otro elemento que ya había sido contemplado por Milito, pues viajó entre los convocados a la última Leagues Cup. El canterano de los Tuzos de Pachuca, de 23 años, viene de ser el goleador del Tapatío y ahora buscará impresionar a Milito en un frente ofensivo que tendrá varios cambios en comparación al último semestre.