Hugo Camberos es considerado uno de los juveniles con mayor potencial en Chivas, al punto de que con apenas 18 años ya recibió su primera oferta desde Europa, proveniente del Brujas de Bélgica. La directiva del Rebaño decidió rechazarla por no considerarla adecuada, pero llamó la atención que, pese a no dejarlo salir, casi no tuvo participación en el Apertura 2025. Esto generó especulación sobre una posible salida, situación que finalmente no ocurrirá.

Hugo Camberos prácticamente no jugó en el AP25.

Todo indica que Chivas sí buscó acomodo para Camberos, pero hubo tres factores clave que impidieron su salida. El primero es que el club únicamente está dispuesto a prestarlo sin opción a compra, una condición que suele desincentivar a los equipos de la Liga MX, que prefieren invertir en jugadores que puedan quedarse de manera definitiva y no solo fortalecer a un canterano para que regrese a su club de origen.

La segunda razón es que tanto la directiva como el cuerpo técnico reconocen que Camberos prácticamente no pudo trabajar bajo las órdenes de Gabriel Milito durante buena parte del torneo, debido a sus constantes convocatorias con la Selección Sub-20. Solo estuvo disponible al cien por ciento en la recta final del Apertura 2025, lo que dificultó que se definiera con claridad la posición donde mejor podía rendir. Para el Clausura 2026, la intención es integrarlo plenamente y explorar su mejor rol en el sistema de Milito.

Hugo Camberos no jugó ni el 10% de minutos.

La tercera razón es que, si bien Camberos estuvo prácticamente borrado en el primer torneo de la era Milito, el técnico argentino reconoce el talento del juvenil y quiere tenerlo disponible para el próximo semestre. Todo dependerá también del desempeño que muestre en los entrenamientos, pero la idea del entrenador es otorgarle más minutos en 2026 para consolidarlo en Primera División.

Hugo Camberos prácticamente estuvo borrado todo el Apertura 2025

Durante el Apertura 2025, Hugo Camberos tuvo una participación muy limitada, disputando únicamente 7 partidos y promediando alrededor de 20 minutos por encuentro. En total, acumuló solo 142 minutos, equivalentes al 9.28% del tiempo disponible. La expectativa tanto de la directiva como del cuerpo técnico es que esta cifra aumente significativamente en el Clausura 2026, en el que Camberos finalmente podría tener una oportunidad real de mostrarse.