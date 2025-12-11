Chivas hizo oficial este jueves la salida de Chicharito Hernández, poniendo fin a su segunda etapa en el club después de dos años. En un comunicado difundido en redes sociales, la institución agradeció su “entrega y pasión”, destacó su legado como uno de los grandes referentes del futbol mexicano y subrayó su rol como guía para los más jóvenes, como Armando González, actual campeón de goleo. El club remarcó que “el vínculo entre Chicharito y el club de sus amores perdurará para siempre”.

Minutos después del comunicado de Chivas, el delantero publicó un video en el que, sin referirse al penal fallado ante Cruz Azul, hizo una profunda reflexión sobre los errores, la idealización y las exigencias en el futbol. “Condenar a las personas por sus errores es el verdadero error”, expresó, antes de señalar que el aficionado muchas veces deja de ver a la persona real para relacionarse con “la expectativa”. También añadió que fallar “da miedo por el reproche, el castigo y la condena”, pero que equivocarse es parte del crecimiento.

Chicharito también utilizó una metáfora cinematográfica para hablar de la imperfección como motor de evolución: “No hay que ser perfectos para ser buenos”, dijo, destacando que lo que vuelve poderoso a alguien es aceptar sus caídas. “El exitoso no tiene menos caídas; tiene más valentía para levantarse”, apuntó, en uno de los mensajes más comentados del video.

El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana también dejó una reflexión dirigida a su afición: “Solo quiero decirte que te tengas más paciencia… la vida misma es un proceso”. Y añadió que sigue dispuesto a aprender, cambiar y reinventarse: “Ese soy yo, dispuesto a levantarme de cualquier error”. El mensaje contrastó con el cierre amargo de su último torneo, pero subrayó un tono de reconciliación emocional.

¿No se retira? Chicharito Hernández da pistas sobre su futuro

Finalmente, en una segunda publicación con imágenes de sus últimos dos años, Chicharito dejó entrever pistas sobre lo que viene en su carrera. “Se cierra una etapa que me enseñó fuerza, humildad y valentía. Y empieza otra donde la meta es disfrutar. Vamos por lo nuevo”, escribió, dejando abierta la puerta a un futuro inmediato en las canchas y anticipando que su trayectoria aún no llega al final.