Chivas trabaja a marchas forzadas para fortalecer el proyecto de Gabriel Milito rumbo al Clausura 2026. Aunque la intención es hacer al plantel más competitivo, es evidente que deben darse salidas para poder concretar nuevas llegadas, especialmente en casos donde el rendimiento no ha estado a la altura del salario. Ese es el escenario de Alan Pulido, uno de los jugadores con el sueldo más alto del equipo y cuyo futuro parece estar lejos del Guadalajara.

Con apenas dos goles anotados desde su regreso en enero pasado, Pulido tiene pie y medio fuera de Chivas. Su principal obstáculo para encontrar acomodo ha sido su salario anual de 1.8 millones de dólares, cifra que pocos equipos de la Liga MX pueden asumir incluso si desean ficharlo. Sin embargo, el Rebaño estaría dispuesto a cubrir parte de su sueldo, lo que podría facilitar su salida en este mercado invernal.

Alan Pulido podría salir de Chivas.

De acuerdo con información de Medio Tiempo, Puligol cuenta ya con al menos tres equipos interesados en adquirirlo, ya sea mediante una venta definitiva o a través de un intercambio que favorezca al Guadalajara. Eso sí, es muy probable que Chivas deba pagar una parte considerable de su sueldo para concretar la operación, al grado de que los reportes señalan que podrían cubrir hasta el 80% del mismo con tal de cerrar su salida.

Los rumores más fuertes apuntan a que Necaxa es uno de los clubes que estarían buscando hacerse con los servicios del delantero tamaulipeco. El nombre de los otros equipos interesados se mantiene en reserva por ahora, por lo que habrá que esperar para conocer quiénes pujan por él y cómo se resuelven las múltiples bajas que Chivas tiene sobre la mesa para este mercado.

Alan Mozo y Erick Gutiérrez estarían también cerca de salir de Chivas

Además, el citado medio señala que Alan Mozo y Erick Gutiérrez también formarían parte de la lista de posibles salidas del Rebaño Sagrado. Aunque ambos tienen contrato hasta 2027, los pocos minutos que recibieron bajo el mando de Milito habrían acelerado su decisión de buscar acomodo en otro club para tener más protagonismo. Habrá que ver si las negociaciones resultan favorables para Chivas en estos tres casos.