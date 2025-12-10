La directiva de Chivas continúa afinando todos los detalles rumbo al Clausura 2026, con Javier Mier liderando la planeación de altas y bajas del primer equipo. Aunque varios movimientos ya estaban previstos desde hace semanas, como la llegada de Ángel Sepúlveda o la salida por fin de contrato de Javier Hernández, en las últimas horas se dieron a conocer dos posibles bajas inesperadas que han sorprendido a la afición rojiblanca.

De acuerdo con información de Medio Tiempo, tanto Alan Mozo como Erick Gutiérrez están contemplados por la directiva para abandonar el equipo en el próximo torneo. Aunque ambos tienen contrato vigente, los pocos minutos que recibieron con Gabriel Milito y el interés que podrían generar en otros clubes habrían llevado al Guadalajara a tomar la decisión de abrirles la puerta, considerándolo lo mejor para su futuro y para el proyecto deportivo.

El zaguero del Rebaño no convenció a toda la afición.

El citado medio detalla que las ofertas más atractivas para Erick Gutiérrez provienen de la MLS, una opción que el mediocampista ve con buenos ojos, pues desea vivir en Estados Unidos y le gustaría reencontrarse con Hirving Lozano, con quien coincidió en Pachuca y en el PSV. Aunque su contrato con Chivas expira hasta verano de 2027, en el Apertura 2025 apenas disputó 659 minutos, menos de la mitad de los disponibles.

En el caso de Alan Mozo, Medio Tiempo señala que hay equipos que han preguntado por su situación, aunque sin revelar nombres ni ligas involucradas. El lateral derecho también tiene contrato hasta 2027, con opción a un año adicional, pero fue aún menos considerado por Milito: jugó solo tres partidos y acumuló apenas 139 minutos, menos del 10% de los que pudo haber disputado, perdiendo la titularidad a manos de Richard Ledezma.

Alan Pulido tendría tres ofertas para salir de Chivas a venta o intercambio

Finalmente, el mismo medio señala que Chivas analiza tres posibles rutas para la salida de Alan Pulido, que incluyen venta definitiva o intercambio. Todo indica que el delantero tamaulipeco tiene pie y medio fuera del Guadalajara tras un año de su segunda etapa que quedó muy lejos de las expectativas de la afición rojiblanca.