Ángel Sepúlveda habría disputado este miércoles su último partido como jugador de Cruz Azul en el Derbi de las Américas frente al Flamengo, encuentro en el que la Máquina cayó 2-1. Si todo avanza conforme a lo previsto, el Cuate firmará con Chivas en cuanto regrese a México; sin embargo, su despedida como celeste generó fuertes reacciones en redes sociales debido a la forma en que terminó el partido.

Sepúlveda ingresó de cambio cuando quedaban menos de cinco minutos del tiempo reglamentario y Cruz Azul ya estaba abajo en el marcador. La decisión de Nicolás Larcamón molestó a gran parte de la afición, pues, siendo Sepúlveda el goleador del torneo y necesitando un tanto para empatar, se esperaba que entrara antes. Sin embargo, la única oportunidad que tuvo terminó siendo una falla que muchos consideran que un delantero de su calidad pudo haber convertido.

La jugada ocurrió en un tiro de esquina que Sepúlveda alcanzó a rematar de cabeza, ganándole la posición a su marcador. No obstante, no logró orientar correctamente el remate y el balón salió por la línea de fondo. Con esa acción se esfumaron las esperanzas de Cruz Azul de empatar el encuentro y mantenerse con vida en la Copa Intercontinental.

Ahora, de acuerdo con diversos reportes tanto de la prensa especializada en Chivas como en Cruz Azul, Ángel Sepúlveda será nuevo jugador del Rebaño por una operación cercana a 1 millón de dólares. A las órdenes de Gabriel Milito llegará un delantero con gran capacidad para anotar, que además podrá complementar y fortalecer a Armando González en entrenamientos y partidos.

Ángel Sepúlveda será parte de la nueva delantera de Chivas para el Clausura 2026

Con su incorporación a Verde Valle, la delantera de Chivas quedará conformada por Armando Gonzálezm quien es presente y futuro del proyecto rojiblanco, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, quien reportará a la pretemporada y ahí se definirá si Milito lo considera para el Clausura 2026 o si la directiva deberá buscarle un nuevo destino.