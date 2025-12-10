Uno de los futbolistas que hoy se encuentra en Qatar peleando por avanzar en la Copa Intercontinental 2026 es Ángel Sepúlveda. Como se sabe, el Cuate se convertirá en nuevo jugador de Chivas en el 2026 y revelan los millones que llegará a pagarle a Cruz Azul por un buen rendimiento en el ataque rojiblanco.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado decidió ir en busca de un atacante debido a que tiene pensado dejar salir a varios jugadores en esa zona. Es un hecho la no renovación de Javier Chicharito Hernández, la cesión de Teun Wilke y la venta definitiva de Alan Pulido.

Es por esta razón que el Guadalajara decidió fichar a Ángel Sepúlveda para el Clausura 2026 de la Liga MX. César Merlo dio a conocer que el Rebaño Sagrado llegó a un acuerdo con el jugador por un año y medio de contrato más la opción de extenderlo por seis meses más si el rendimiento es el esperado.

En medio de este contexto, Carlos Ponce de León dio a conocer que la Máquina Cementera podría llegar a ganar más dinero con el futuro atacante de 34 años del Guadalajara. En su columna de Diario Récord reveló que hay bonus para Cruz Azul por rendimiento, es decir goles anotados y minutos jugados.

“Me cuentan que Cruz Azul y Chivas ya llegaron a un acuerdo por la transferencia de Ángel Sepúlveda. Contrario a lo que se dice en Guadalajara, Chivas sí tuvo que poner un tremendo billete por el delantero de 34 años de edad: el monto fijo de la transferencia es por 3.5 millones de dólares con un plan de pagos, y hay una cantidad variable por goles o minutos jugados que podría llegar a 4.5 mdd. Tremendo negocio hizo La Máquina”, redactó.

¿Por qué Ángel Sepúlveda decidió fichar con Chivas?

En las últimas semanas se dio a conocer que uno de los grandes motivos por los que Ángel Sepúlveda decidió salir de Cruz Azul es porque perdió su lugar a manos del Toro Fernández. Según lo informado por David Medrano, el Cuate considera que puede pelear por un lugar en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, por lo que llegará a pelearle el lugar a Armando González y así ganarse la consideración de Javier Aguirre.