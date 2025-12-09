Chivas continúa su preparación rumbo al Clausura 2026 y la prioridad absoluta siguen siendo los refuerzos. Todo indica que Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez ya están cerrados para fortalecer la delantera y el medio campo, y aunque aún falta al menos un defensor, hay un nombre que podría ser ideal para fortalecer el ataque rojiblanco.

Se trata de Alí Ávila, delantero del Querétaro que recientemente cumplió 22 años y que marcó seis goles en el Apertura 2025. Aunque el número parece discreto, lo realmente llamativo es que Ávila jugó solo 597 minutos, equivalentes al 39% de los minutos disponibles, repartidos en 10 partidos, únicamente ocho como titular.

La efectividad del atacante se aprecia mejor en la métrica de Goles por 90 minutos sin contar penales, donde supera a Armando González e incluso al Tricampeón de goleo Paulinho. Y considerando lo poco que jugó, resulta evidente que Ávila podría rendir mucho más con mayores oportunidades y en un entorno ofensivo más sólido como el de Chivas.

Alí Ávila es muy efectivo para los minutos que juega.

Más sorprendente aún es su actual valuación en el mercado: Transfermarkt lo tasa en alrededor de un millón de dólares, una cifra baja para un delantero joven, con margen de crecimiento y métricas tan atractivas. Para un club como Chivas, su costo lo convierte en una oportunidad difícil de ignorar.

La llegada de Ricardo Marín podría retrasarse y ahí entraría Alí Ávila

Si bien el Guadalajara parece tener cubierta la delantera con Armando González, Ángel Sepúlveda y Teun Wilke, se esperaba también el regreso de Ricardo Marín tras su préstamo con Puebla. Sin embargo, reportes internos señalan que su retorno aún está en evaluación por parte de Gabriel Milito y la directiva, por lo que no es un hecho que el 4K vuelva pronto al Rebaño. Mientras tanto, el nombre de Alí Ávila aparece como una opción sumamente interesante que seguramente la directiva ya tenga en la agenda.