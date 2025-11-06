La Dirección Deportiva de Chivas, encabezada por Javier Mier, ya analiza los posibles movimientos de altas y bajas de cara al mercado invernal. Aunque Gabriel Milito está plenamente concentrado en el duelo de la Jornada 17 ante Monterrey y en la posterior Liguilla del Apertura 2025, el técnico argentino también ha participado activamente en la planeación del próximo torneo.

De acuerdo con fuentes cercanas al club, Milito habría solicitado tres refuerzos específicos para el Clausura 2026: un defensa central con buena salida de balón, un mediocampista defensivo que pueda cubrir amplias zonas del campo, y un atacante por dentro capaz de jugar detrás del delantero o entre líneas. Aunque todavía no hay nombres confirmados, la afición rojiblanca ya comenzó a especular sobre las posibles incorporaciones.

Entre los futbolistas que han sonado en los últimos meses y que encajan en los perfiles buscados destacan Eduardo Águila (Atlético San Luis), Fidel Ambriz (Monterrey) y el exrojiblanco Sebastián Pérez Bouquet (también en Atlético San Luis). Además, se ha mencionado la posibilidad de que Brian Rodríguez, ahora con pasaporte mexicano y elegible para la Selección Nacional, pueda ser una opción atractiva por su capacidad de desborde y gol.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores, y habrá que esperar para ver qué negociaciones logra concretar la directiva tapatía. Sin embargo, los buenos resultados del equipo bajo la gestión de Milito hacen pensar que la intención será fortalecer el plantel y consolidar el proyecto deportivo que ha devuelto competitividad y protagonismo al Guadalajara.

Tres jugadores regresarán a Chivas al terminarse sus préstamos

Además de los posibles refuerzos, Chivas recuperará a varios futbolistas que regresarán tras préstamo en otros equipos para que puedan sumar minutos, como Ricardo Marín, Daniel Ríos y Daniel Flores, quienes buscarán ganarse un lugar en la pretemporada rumbo al Clausura 2026.