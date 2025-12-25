Faltan menos de 170 días para el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el juego inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Se sabe muy bien que el Tri del Javier Aguirre llevará adelante un amistoso ante Panamá y Bolivia de visitante, por lo que repasamos las posibles siete bajas que tendrá el Guadalajara en enero.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado dio de qué hablar en el Apertura 2025, especialmente con la llegada de jugadores que marcaron la diferencia. No solo con los refuerzos el equipo creció, sino que además con la llegada de Gabriel Milito el conjunto rojiblanco se reforzó con jugadores que no eran tenidos en cuenta Daniel Aguirre y Omar Govea.

Como decíamos, la Selección Mexicana se prepara para el Mundial 2026, por lo que Javier Aguirre pidió realizar dos juegos de preparación fuera de la fecha FIFA. De esta manera, en enero enfrentará de visitante a Panamá y a Bolivia con jugadores de la Liga MX.

De esta manera, Chivas seguramente cederá a Raúl Rangel y Roberto Alvarado que son convocados con regularidad por el Vasco Aguirre, mientras que Armando González será citado ante la ausencia de Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Julián Quiñones. A su vez, de tener un buen inicio en el Guadalajara podría ser llamado Ángel Sepúlveda y Luis Romo.

La lista de jugadores que Chivas podría perder no terminaría ahí debido a que ante la baja de Mateo Chávez el Cotorro González sería llamado para acompañar a Jesús Gallardo en esa posición. Por último, en la lateral derecha hay muchas dudas y Richard Ledezma merece ser llamado tras su buen Apertura 2025.

¿Qué otros jugadores podrían ser convocados de Chivas?

Por otro lado, quedan dos jugadores que Chivas podría llegar a ceder si se destacan en el inicio del Apertura 2025. Ellos son José Castillo, quien se destaca por poder jugar en toda la línea defensiva, y Efraín Álvarez, que ya fue citado en otras ocasiones.

