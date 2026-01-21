La Selección Nacional de México se prepara para ser anfitrión del Mundial 2026, por lo que enfrentará a Panamá de visitante. De cara al siguiente partido repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO los siguientes ochos jugadores que fueron convocados de Chivas: Raúl Rangel, Luis Romo, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González y Ángel Sepúlveda.

Que claro que Javier Aguirre busca los mejores elementos para un Tri que no termina de funcionar como se esperaba. A su vez, el Guadalajara mantiene un gran funcionamiento, por lo que no sería extraño que haya ido a buscar a la base de uno de los equipos que solamente juega con puro mexicano.

Mañana la Selección Mexicana enfrenta a una Panamá que quiere marcar la diferencia en el Clausura 2026. Todo indica que Raúl Rangel y Roberto Alvarado serán titulares, mientras que el resto de los jugadores de Chivas podrían ser probados ante los panameños y los bolivianos.

Roberto Alvarado verá acción México vs. Panamá. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde juega México ante Panamá en duelo amistoso para el Mundial 2026?

El partido entre México y Panamá se llevará adelante mañana 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El encuentro está pactado a las 19:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO México ante Panamá?

Como en otras oportunidades, el encuentro entre México y Panamá se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa y TV Azteca, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por Azteca Deportes, Canal 7, TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en este amistoso de preparación para el Mundial 2026.