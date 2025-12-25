Uno de los puntos más altos que tuvo Chivas en la gestión de Amaury Vergara fue en aquella Final que perdió ante Tigres por el Clausura 2023. A más de dos años de aquella definición, Veljko Paunovic reapareció en medios mexicanos y confesó que su principal error fue haber sacado en el segundo tiempo a Alexis Vega.

La historia marca que el Guadalajara se fue al descanso en el Estadio Akron con dos goles de diferencia anotados por Roberto Alvarado y Víctor Guzmán. En los segundos 45 minutos el equipo que era dirigido por Robert Dante Siboldi lo dio vuelta con su experiencia y se quedó con un nuevo trofeo.

A más de dos años de aquella definición, Veljko Paunovic reapareció en entrevista a medios mexicanos. En diálogos con Claro Sport habló de Alexis Vega y marcó que su principal error fue haberlo sacado del partido.

Alexis Vega no pudo terminar el partido entre Chivas y Tigres en el Clausura 2023. (Foto: IMAGO7)

“Sigo pensando que en esa final con Chivas contra Tigres me equivoqué en hacer el cambio, aunque estaba afectado por la lesión. Un jugador de su nivel nos hubiera ayudado hasta el final del partido, seguramente. Ese error siempre lo he mencionado y me sigue doliendo”, expresó el serbioespañol.

Veljko Paunovic explicó por qué Alexis Vega triunfa en Chivas

En la misma entrevista, Veljko Paunovic explicó por qué Alexis Vega no triunfó en Chivas y sí en Toluca. “Lo atribuyo mucho a quienes lo rodean. Honestamente, para Alexis es más fácil meter un centro a Paulinho, con todo respeto, que a Chino, como a lo mejor tenía en Guadalajara en su momento. Eso habla bien de usted, porque tenía un reto importante a nivel materia prima. Un jugador brilla si está acompañado y rodeado de más talento, y creo que esa es una de las principales razones por las que Alexis está brillando en Toluca. En Chivas quizá le costó un poco más. No sé qué perspectiva tenga hoy de él; han pasado unas semanas, unos años mejor dicho, y ha encontrado su mejor versión nuevamente. Me alegro enormemente por él”, expresó.